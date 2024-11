Natale, Michela Califano punta il dito contro Rocca

Anche quest’anno, per l’ormai celebre inadeguatezza della giunta Rocca, moltissimi comuni del Lazio rischiano di rimanere senza Natale. Sì perché come 12 mesi fa l’Avviso pubblico per la concessione dei contributi a sostegno della programmazione e realizzazione degli eventi legati alla promozione e valorizzazione del territorio regionale nel periodo natalizio è stato pubblicato tardivamente, lasciando pochissimi giorni di tempo alle amministrazioni per poter rispondere in maniera adeguata. Il bando, uscito oggi, scade infatti il 2 dicembre. Secondo Rocca e la sua maggioranza sindaci, assessori e uffici comunali in 5 giorni lavorativi dovrebbero organizzare un programma che invece richiederebbe mesi di lavoro. Già nel 2023 l’avviso uscì in ritardo con gravi strascichi per le nostre cittadine e per i nostri borghi. Nel 2024, purtroppo, stesso copione horror. Non bastasse il finanziamento ha subito una forte contrazione passando da 2 milioni a poco più di 500mila euro da suddividere per 378 comuni. Uno scandalo. Questa maggioranza, in maniera ottusa e arrogante, continua a non voler ascoltare gli sos che arrivano dai territori avviluppata com’è in questa guerra di potere che continua a tenere in ostaggio il Lazio e i suoi cittadini. Chiediamo almeno che i termini vengano prorogati per dare l’opportunità a tutti i Comuni di poter accedere a fondi che sono assolutamente fondamentali per la realizzazione degli eventi natalizi. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano