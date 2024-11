Pd Cerveteri: “Basta violenza contro le donne, il 25 novembre aderiamo al flashmob organizzato dal Comune”

“Già 104 femminicidi registrati nel 2024*. E migliaia di donne vittime di violenze domestiche, di mobbing e discriminazioni. È ora di dire basta: occorre attuare senza ulteriori ritardi le leggi che prevedono l’apertura di centri antiviolenza, il Reddito di Libertà per favorire l’indipendenza economica e il percorso di fuoriuscita dalla violenza delle donne e dei loro figli, occorre aprire e non chiudere i consultori. E soprattutto, occorre una campagna di sensibilizzazione verso il rispetto e l’affettività: per questo aderiamo con convinzione alle iniziative programmate dal Comune di Cerveteri il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Così una nota del Circolo Pd di Cerveteri che prosegue: “Condividiamo, in particolare, la scelta di affrontare il tema del contrasto alle varie forme di violenza che subiscono molte donne, partendo dai giovani, coinvolgendo soprattutto i ragazzi e le ragazze, perché a loro è affidato il compito di affermare valori sempre più inclusivi e positivi nei prossimi anni”.

“Amministratori pubblici, forze politiche, attori sociali, volontariato, operatori sanitari e dei centri antiviolenza, siamo tutti impegnati in una battaglia che è innanzitutto di civiltà: finchè una donna morirà uccisa perché ha detto ‘no’, questo non sarà un Paese maturo e civile. Appuntamento per tutti, dunque, il 25 novembre dalle ore 16 presso la Scalinata di Piazza Santa Maria a Cerveteri”, conclude la nota del Circolo Pd di Cerveteri ‘Davide Sassoli’. *(dato Osservatorio Nazionale Femminicidi ‘Non Una di Meno’)

Circolo Pd Cerveteri ‘Davide Sassoli’