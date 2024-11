Per Alessio D’Amato è in arrivo uno “tsunami sanitario”

“Oggi in piazza per difendere i medici e gli infermieri contro quello che è un vero e proprio tsunami per la sanità pubblica. Nella finanziaria non ci sono le risorse necessarie per rilanciare il Sistema Sanitario Nazionale. Non ci sono risorse per nuovi reclutamenti, non ci sono risorse per gli specializzandi, non ci sono risorse per la medicina territoriale. Non ci sono risorse per curarsi e garantire il diritto alla salute. Così il Paese e il sistema sanitario sono destinati al fallimento”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, a margine della manifestazione in Piazza S.S. Apostoli dei medici e del personale sanitario e infermieristico.