Municipio XV, Rollo-De Angelis: “Per la giornata del 25 iniziative dal 22 al 30 novembre”

“Non una sola giornata per parlare di violenza sulle donne e non una sola iniziativa di sensibilizzazione. Come ormai da tre anni, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno il Municipio XV accende i riflettori sul 25 novembre con un calendario ricco di appuntamenti diffusi sul territorio dal 22 al 30 novembre.

Giornate sportive, mostre fotografiche e artistiche, laboratori e convegni nelle scuole, apertura del Centro Antiviolenza alla Comunità, dibattiti, proiezioni film, pitturazione delle panchine rosse e il Consiglio Municipale del 26 novembre dedicato al tema. Oltre dieci appuntamenti organizzati nei quartieri di Roma Nord grazie alla preziosa collaborazione di associazioni di volontariato, culturali e sportive, scuole, enti che si occupano della difesa della donna, artisti, singoli cittadini.

Come amministratori locali, con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, sentiamo l’obbligo di proseguire a lavorare su una condizione che purtroppo si conferma emergenza e che va affrontata a tutti i livelli, per educare al rispetto di genere, provvedere alle richieste di aiuto, lavorare sui percorsi di assistenza, supporto e reinserimento sociale e intraprendere nuove strade fondate sull’ascolto, la tutela e la difesa delle donne vittime di violenza e dei loro bambini.

Grazie davvero al lavoro delle realtà territoriali per le proposte condivise da mesi, all’Associazione Arci No Problem per il coordinamento degli eventi e agli Uffici municipali.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e la Presidente di Commissione Pari Opportunità, Stefania De Angelis.