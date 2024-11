Bracciano. Gli eventi in programma per l’eliminazione della violenza contro le donne,

Riceviamo e pubblichiamo l’impegno del Comune di Bracciano nelle azioni di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza sulle donne.

in occasione del 25 novembre 2024, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Bracciano si unisce alla lotta contro la violenza di genere con una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne, come da locandine che rimetto in allegato.

L’organizzazione di queste iniziative è stato un lavoro di squadra che va nell’ottica della partecipazione, la direzione giusta da prendere. Un impegno che non si ferma qui perché l’obiettivo è quello di contribuire a costruire una comunità sempre più coesa e compatta che afferma e ribadisce l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza di genere. Si tratta di un lavoro comune per contrastare il fenomeno della violenza fisica, psicologica, economica contro le donne mediante azioni di sostegno culturale, sociale e di supporto.

Il 21 novembre saremo a Castel Giuliano per inaugurare una panchina rossa, iniziativa promossa con il consiglio di quartiere, mentre il 22 novembre ci sarà in aula consiliare la conferenza stampa dell’iniziativa “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”, il 24 novembre saremo al Teatro Charles de Foucauld per “NO MORE” promosso da Generazione Musica. Si proseguirà con gli appuntamenti mensili del Centro Donna.

In particolare il 22 novembre alle ore 10.30 presso l’aula consiliare il comune di Bracciano presenterà il progetto proposto dall’associazione Amore è Rispetto e da Rete Lia – Libere Insieme Associazioni del Territorio – che prevede la sensibilizzazione della cittadinanza sul grave problema della violenza contro le donne, parteciperanno i seguenti comuni:

Bracciano, Anguillara, Bassano Romano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Vejano

In collaborazione con i seguenti panifici che hanno aderito all’iniziativa nelle giornate del 23- 24-25 novembre:

IL Forno, Il Forno 2, Vapo Forno Albanesi, Lievito e Farina, Pane e Dolci di Nisati & Giardini, Pasquali, Vicerè, Mecca, Baldassarini, La Pagnottella, Il Fornaio di Quadroni, Alimentari di Roberta Perrone, La Bottega dei Sapori, Il Forno di Pierino, Lievito e Farina, Forno Franchini, Le Tre Spighe e Il Fornaio

Per ricordare che Per troppe donne la Violenza è Pane Quotidiano, verranno utilizzate delle buste con l’immagine della Campagna e il numero telefonico 1522 sempre contattabile per segnalare casi di violenza.

Giulia Sala

Presidente del Consiglio Comunale

con delega alla parità di genere e partecipazione