Castello Odescalchi, domenica 17 una mattinata di pulizia ecologica

Visto il successo dello scorso anno, i volontari di Nuova Acropoli invitano nuovamente la cittadinanza ad una pulizia ecologica sulla spiaggia di Marina di San Nicola, nei pressi del Castello Odescalchi.

L’appuntamento, per chi vuole partecipare, è domenica 17 novembre alle ore 10:00 in piazzale Diana, in corrispondenza dello Chalet al mare. Al termine dell’attività ecologica, chi vorrà potrà fermarsi in spiaggia con pranzo al sacco gestito in autonomia, e nel primo pomeriggio si svolgeranno giochi di team building e di filosofia attiva. Un brindisi simbolico sarà poi occasione per festeggiare anche i 49 anni di attività di Nuova Acropoli in Italia.

Grazie alla collaborazione del Dott. Filippo Moretti e dell’ing. Pravato, sarà possibile far tornare a splendere una delle spiagge più belle di Ladispoli, valorizzando un luogo simbolo della città di Ladislao.

Nuova Acropoli da anni promuove l’ecologia attiva come strumento filosofico.

Se è vero, infatti, che rifiuti di ogni genere su spiagge e in città sono frutto dell’incuria e del menefreghismo dell’uomo, è vero anche che impegno, generosità, rispetto, bellezza sono pure propri dell’essere umano: sono dei veri e propri antidoti all’indifferenza, dei toccasana per promuovere un mondo diverso, migliore, non solo più pulito, ma più civile. E questo è muovere passi nella filosofia attiva, costruire (insieme!) una polis: leggere Platone per credere!

La Filosofia, insomma, è una ricerca di miglioramento concreto, è l’anima del Volontariato, ed ogni volontario in fondo, come idealista, è potenzialmente un aspirante filosofo. Così Nuova Acropoli la propone e la vive da 49 anni in Italia ed invita tutti a celebrare insieme questa Filosofia in azione, su una spiaggia bella, da film, per una vera giornata di festa!