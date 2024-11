Pubblicato il bando CMRC per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore

È in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente il Bando per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore della Città metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici e dell’ambiente.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha stanziato 190.000 euro complessivi per il contributo agli Enti del Terzo Settore (ODV, APS, ETS, Cooperative Sociali e Fondazioni) con sede legale nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, iscritti nelle rispettive sezioni del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), al fine di contribuire a iniziative volte a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali e lo sviluppo economico del territorio, di valorizzare le attività culturali, storiche, sociali, tradizionali, turistiche, archeologiche e di sostenibilità ambientale e di accrescere la riconoscibilità e le potenzialità del territorio metropolitano, anche in vista del grande afflusso di turisti e pellegrini in occasione del Giubileo 2025.

Il contributo non potrà essere superiore al 90% del costo complessivo dell’iniziativa e, al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte degli Enti, non potrà superare il tetto di 10.000 euro. Verrà considerata una sola progettualità per singolo Ente, da realizzare entro il 30 giugno 2025.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 5 dicembre 2024.