A Roma è stata commemorata la strage di Nassiriya

In occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre 2003, e della giornata in ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, il Sindaco Roberto Gualtieri ha delegato la Consigliera Manuela Chioccia a rappresentare la Città metropolitana di Roma Capitale alla cerimonia, voluta dai familiari delle vittime e sostenuta dalle Istituzioni, presso il Monumento “Foresta d’acciaio per Nassiriya”, Parco Schuster, RomaSono state deposte due corone al monumento dedicato ai caduti di Nassirya, alla presenza del Gonfalone Istituzionale dell’Ente metropolitano e dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari.