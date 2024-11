Il cicloturismo cresce ancora in Italia e vale 9,4 miliardi di euro

La fotografia è quella di un settore in continua crescita. Del resto, tra i trend che coniugano sostenibilità e turismo di lusso, la formula della vacanza in bici è coerente con i desideri manifestati oggi da molti viaggiatori: natura, benessere, sport, scoperta dei territori.

Se, infatti, nel 2022 sono stati 6,3 milioni i turisti che hanno utilizzato la bicicletta durante le vacanze in Italia, producendo una spesa di 7,4 miliardi di euro, il cicloturismo ha fatto un ulteriore balzo in avanti nel 2023, con 7,5 milioni di viaggiatori-ciclisti e una spesa totale di 9,4 miliardi di euro.

Se ne discuterà il 7 novembre, a partire dalle ore 9.30, nel corso del Forum dell’Ecoluxury Fair 2024, in programma allo Spazio Field-Palazzo Brancaccio di Roma, nell’ambito del panel “La sostenibilità nel mondo dei trasporti”.

Al centro della 7° edizione della fiera internazionale del turismo di alta gamma sostenibile ci sono quindi anche i numeri della bikeconomy, che in base allo studio “Ecosistema della bicicletta – Edizione 2024” (con dati del 2023) condotto da Banca IFIS segnano un incremento a confronto con le statistiche dell’anno precedente.

“I dati sui viaggi sostenibili – dichiara Enrico Ducrot, CEO di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante– offrono un’immagine plastica di un settore vivo e in evoluzione. Un’altra dimostrazione di quanto, anche nell’ambito del turismo di lusso, la direzione della sostenibilità sia quella giusta. Impostare la propria vacanza sui canoni del benessere e della sintonia con la natura non è soltanto un trend, ma risponde ad esigenze ben precise dei viaggiatori”.

Questo circuito ha ottimi margini per incrementare ancora i suoi volumi economici. A fornire questa prospettiva è sempre il report di Banca Ifis, secondo cui nel 2023 il cicloturista ha acquistato beni e servizi per 1.900 euro durante il suo viaggio in bicicletta, aumentando la spesa rispetto all’anno precedente dell’8,5%.

“Come Osservatorio Bikeconomy – avverte Gianluca Santilli, presidente dell’ente – avevamo sottolineato già un paio di anni fa l’enorme potenziale del settore. Oggi i dati aumentano e lo fanno in modo spontaneo. Ciò significa che, se incentivato, questo segmento può rendere ancora di più. Inoltre, da circa un anno e mezzo si è invertito il trend riguardante la tipologia di turista in bici: se prima, infatti, il profilo era quello del turista che si muoveva portando con sé il proprio mezzo, oggi è maggiore il numero dei viaggiatori che arrivano nel luogo delle vacanze senza bicicletta e la prendono sul posto, innamorandosene. Il cicloturismo è uno degli strumenti ideali per promuovere e incrementare il turismo sostenibile e i cicloturisti sono interessati alla sostenibilità, oltre ad essere altospendenti. Parliamo quindi di un approccio del tutto coerente con la logica di Ecoluxury”.

In generale, per il turismo sostenibile, all’orizzonte ci sono ancora tante potenzialità da sviluppare, sia in termini di servizi che di strutture e infrastrutture. Con un lavoro sempre più intenso sui punti di forza del settore, che si intrecciano con motivazioni importanti come l’attenzione per l’ambiente e per la salute, l’anno prossimo è destinato a segnare nuovi record.

L’Ecoluxury Fair è iscritta nell’elenco delle manifestazioni riconosciute dalla Regione Lazio e gode del Patrocinio di Roma Capitale.