Agcom, multe per promozione gioco d’azzardo

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato 21 nuove sanzioni nei confronti di soggetti titolari di account/canali presso diverse piattaforme di condivisione di video che diffondevano video promozionali di giochi e scommesse con vincite in denaro.

“Bene, ottima notizia! Urge comunque un giro di vite ulteriore, per vietare e punire più severamente quella indiretta e le sponsorizzazioni. Non è possibile che con la scusa di dare news e informazioni su quote e jackpot si possa aggirare il divieto. Basta anche con la pubblicità dei dispositivi che riscaldano il tabacco” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Abbiamo ripetutamente denunciato influencer che cercano di aggirare la normativa, magari scattando foto con i pannelli pubblicitari di marchi di prodotti nocivi in sottofondo, ma le condanne sono rare e con tempistiche troppo lunghe per poter arginare il fenomeno” prosegue Dona.

“Bisogna alzare il livello di protezione a tutela della salute dei consumatori, per contrastare il grave fenomeno dell’azzardopatia e l’assunzione di nicotina” conclude Dona.