Bracciano ospita il 2° Seminario di antiaggressione: teoria e pratica per la sicurezza personale

Sabato 9 e sabato 16 novembre 2024, alle ore 10:00, presso la Sala Convegni del Consorzio Lago di Bracciano, situata in via Lungolago G. Argenti (Ex Idroscalo degli Inglesi), si terrà il 2° Seminario di Antiaggressione, un evento dedicato alla prevenzione e alla difesa personale.

Il seminario, curato da Davide Benanti, esperto in antiaggressione urbana e difesa personale, si propone di fornire ai partecipanti una formazione teorica e pratica su come riconoscere e gestire situazioni di rischio, affrontando temi fondamentali come la difesa verbale, l’utilizzo dello spray urticante e le norme giuridiche di riferimento.

Programma completo:

• Identificazione e prevenzione delle situazioni a rischio

• Norme comportamentali e prevenzione

• Azioni da intraprendere prima, durante e dopo un’aggressione

• Tecniche di difesa verbale e mantenimento della distanza di sicurezza

• Utilizzo dello spray urticante come strumento di difesa

• Analisi delle normative giuridiche in tema di difesa personale

• Procedure per denunciare e motivazioni per farlo

L’evento è aperto a tutti con ingresso libero e rappresenta un’occasione importante per acquisire conoscenze pratiche che possono fare la differenza in situazioni di pericolo. “Vi aspettiamo numerosi per imparare insieme a proteggerci e a proteggere chi ci sta intorno”, invita Davide Benanti.