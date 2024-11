Via del Podismo, il municipio XV incontra i cittadini

“Sono ormai giunti al termine i lavori di riqualificazione della casetta di Via del Podismo, al Farnesina.

Un lungo lavoro che per anni ci ha visto impegnati nel difficile recupero della struttura, per molti da abbattere. Siamo però andati avanti con costanza e con la convinzione di voler restituire il manufatto al territorio, superando le numerose criticità che i problemi di instabilità della casetta hanno portato, costringendoci a sospendere più volte i lavori e a rivedere la progettazione per poi riprogrammare nuovi interventi specifici. Finalmente ora la struttura ha preso nuovamente forma e a breve sarà messa a disposizione dei giovani del territorio.

Per presentare il progetto di riqualificazione del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile “La Casa dei Giovani” e conoscere i servizi che saranno offerti alle ragazze e ai ragazzi del quartiere, con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Associazione Culturale Cassandra, che con il Municipio nell’ambito del bando regionale LazioAggrega gestirà gli spazi di Via del Podismo, vi aspettiamo venerdì 8 novembre alle ore 17.30 al Liceo Farnesina di Via dei Giuochi Istimici 64 per un incontro con la cittadinanza.”

Così in una nota gli Assessori alle Politiche Giovanili, Bilancio, Scuola e Cultura del Municipio XV, Alessandro Cozza e Tatiana Marchisio.