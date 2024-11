Roma alla Smart City Expo di Barcellona

Roma presenta al mondo i suoi investimenti sulle tecnologie del futuro: con uno stand di 120 metri quadri la Capitale parteciperà dal 5 al 7 novembre allo “Smart City Expo World Congress 2024”, il più importante appuntamento internazionale nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla smart city e ai sistemi urbani integrati.

Il Sindaco Roberto Gualtieri, invitato dal suo omologo di Barcellona Jaume Collboni, sarà allo Smart city Expo martedì 5 novembre per illustrare personalmente in una serie di iniziative i progetti concreti con cui Roma vuole diventare un modello di innovazione urbana fondato sulla collaborazione fra pubblico e privato, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative. Obiettivo: migliorare e velocizzare i servizi per la cittadinanza e i turisti. Con il Sindaco saranno presenti anche l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il presidente e la vicepresidente della Commissione capitolina Statuto ed Innovazione tecnologica Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

“La nostra presenza all’Expo di Barcellona è importante perché in uno spazio di confronto internazionale al massimo livello presenteremo alcuni progetti innovativi che delineeranno il volto della Roma del futuro. L’appuntamento di Barcellona ci offre l’opportunità di raccontare al mondo i nostri obiettivi di trasformazione attraverso la tecnologia e di far conoscere all’estero una Roma diversa: più moderna, veloce e attrattiva”. È quanto afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Un’opportunità unica per mostrare al mondo la nostra visione di una Capitale intelligente e inclusiva. Presenteremo una Roma che guarda al futuro, combinando tradizione e innovazione attraverso progetti concreti che valorizzano le tecnologie all’avanguardia e il coinvolgimento dei cittadini. Lo spazio espositivo non è solo una vetrina, ma un luogo di connessione e scambio: ogni visitatore può esplorare, in modo immersivo, come Roma Capitale stia integrando soluzioni sostenibili e collaborazioni strategiche per trasformarsi in una smart city al servizio di tutte e tutti” dichiara l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli.

“La Smart City Expo di Barcellona e il concomitante Tomorrow Mobility World Congress rappresenta un’occasione straordinaria di rilancio della nostra città per far tornare Roma a dialogare con le più importanti realtà internazionali. Sarà questa anche l’occasione per celebrare, con grande orgoglio e soddisfazione, l’ingresso di Roma Capitale nel City Club di EIT Urban Mobility e la nostra partecipazione alla Dichiarazione europea per la Sostenibilità e l’Attrattività del Trasporto pubblico che ci vedrà sottoscrittori assieme alle più grandi città europee nell’ambito del summit organizzato dalla città di Barcellona e da Eurocities” commenta l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.