I buchi della groviera lungo le strade che portano a Canale Monterano

Il sindaco Alessandro Bettarelli interviene nel merito delle provinciali dissestate

È un vero e proprio allarme sulla sicurezza delle strade provinciali quello che lancia il sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli: la SP3A che da Manziana va verso Tolfa e la SP7A che collega Canale a Montevirginio sono ormai in condizioni di palese pericolosità, sia nel pieno centro urbano di Canale, che nei tratti Cerreto e Le Crete-La Piana, dove ormai presentano cedimenti, buche profonde, un manto sgretolato in più punti.

«Era il 2021 – commenta il sindaco Alessandro Bettarelli – la Città metropolitana era guidata dalla sindaca Virginia Raggi e la SP7A finiva nel Piano triennale delle opere in un blocco complessivo di interventi per circa 2,5 milioni di euro da affidare nel 2023. La priorità dell’intervento era definita “massima”. Da allora i nostri lavori venivano rimandati, fino a che nell’ultimo Programma triennale delle opere venivano previsti in procedura di affidamento nel 2025, per un importo complessivo di 465mila euro e 4,5 chilometri di strada da rifare. Quattro anni in cui siamo riusciti a farci fare alcuni rattoppi da operatori privati, ma nulla da Città metropolitana».

«Nel frattempo si è deteriorata anche la SP3A per Tolfa, tant’è che recentemente Città metropolitana ha emanato la solita ordinanza dei 30 km/h nel tratto della zona Cerreto, dove la strada ha ceduto, sprofondando di vari centimetri. Insomma, se in paese continuiamo a fare nuove strade, per arrivare a Canale la situazione è disastrosa, sia a nord che a sud. Probabilmente paghiamo la perifericità del nostro Comune e una riforma delle Provincie che ha penalizzato i territori come il nostro che non riescono più a farsi sentire a Palazzo Valentini. Se è vero che è ancora in corso il dibattito sull’istituzione di una nuova provincia da parte dei Comuni del litorale nord, è altrettanto vero che Canale ha partecipato al dibattito ma non ha aderito, perché crediamo che la nostra comunità, i nostri interessi e la nostra storia siano indissolubilmente legati a Roma. Oggi ci domandiamo però se questa decisione potrà pagare in futuro o essere portatrice di una situazione subalterna e periferica. Chiediamo, e richieste in tal senso sono state già formalmente e più volte fatte a Città metropolitana di Roma capitale, un urgente intervento su Canale Monterano, non solo per la SP7A ma anche per la SP3A, che ormai presenta evidenti segni di ammaloramento».