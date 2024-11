Manziana, la sicurezza stradale è al primo posto

Entro fine anno saranno completati interventi chiave per il benessere della comunità

Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale di Manziana ha compiuto significativi passi avanti nel migliorare la sicurezza stradale nel territorio di sua competenza, dimostrando di mantenere le promesse fatte meno di un anno fa. Grazie a un impegno costante e a una pianificazione efficiente, sono stati attuati interventi chiave per il necessario adeguamento infrastrutturale delle strade, un elemento cruciale per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio incidenti. L’inserimento di attraversamenti pedonali rialzati, rotatorie, segnaletica adeguata e sistemi di controllo della velocità, sono ciò che può fare la differenza tra una circolazione sicura e una strada pericolosa.

Già nel 2023 erano stati installati rilevatori automatici di ultima generazione presso alcuni punti semaforici del paese, al fine di rilevare il rispetto del semaforo rosso, come anche revisione del veicolo e copertura assicurativa. Ma tra gli interventi ultimati dal Comune di Manziana, già nel mese di maggio 2024, c’è stata l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo la “provinciale 493”: dotati di un sistema di sicurezza integrato, facilitano il passaggio dei pedoni e svolgono la funzione di limitare la velocità dei conducenti, migliorando così la sicurezza lungo una delle arterie più trafficate del territorio.

Oltre agli attraversamenti, la realizzazione della nuova rotatoria, già impostata e prossima al completamento, rappresenta un ulteriore tassello fondamentale nel piano per ridurre gli incidenti stradali. La rotatoria, infatti, obbligherà i conducenti a rallentare e a utilizzarla per effettuare inversioni di marcia, riducendo sensibilmente i rischi legati alla velocità eccessiva e alle manovre pericolose.

La crescita urbana e l’aumento del traffico richiedono soluzioni tempestive per gestire in modo efficace il flusso veicolare e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti, che sono spesso i più vulnerabili. Sono quindi necessari il miglioramento delle infrastrutture preesistenti e investimenti in nuove tecnologie, per contribuire a una maggiore qualità della vita. Strade più sicure significano meno feriti, meno vite spezzate e una comunità più serena e funzionale. Un corretto adeguamento infrastrutturale quindi, non è solo una questione di manutenzione o miglioramento estetico, ma un intervento fondamentale per proteggere la vita delle persone.

Questi interventi riflettono l’impegno di Manziana nel garantire la sicurezza e il benessere della propria comunità e dimostrano una capacità di azione concreta e rapida dell’amministrazione. Una risposta efficace anche per scongiurare i tristi eventi luttuosi che hanno interessato il territorio negli ultimi anni.

L’obiettivo è chiaro, rendere le strade del paese più sicure per tutti, dai pedoni agli automobilisti, grazie a infrastrutture efficaci. La conclusione dei lavori, prevista per la fine del 2024, non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti, ma farà di Manziana un esempio virtuoso di come la sicurezza stradale debba essere affrontata in modo efficace e tempestivo.