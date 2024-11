L’attività del Consorzio del lago di Bracciano fa “vivere” il territorio

Un’attività “chiama” l’altra, mentre sono in calendario eventi fino a Natale

Il Consorzio del lago di Bracciano si appresta a concludere un anno ricco di attività, con una serie di eventi e progetti che testimoniano l’impegno nel promuovere il territorio e nel sostenere la comunità locale e i visitatori. Nel corso del 2024, il Consorzio ha messo in atto molte iniziative, dalle attività di navigazione turistica e privata con la motonave Sabazia II, fino a numerosi eventi culturali e sociali che hanno avuto luogo sia a bordo della motonave che nella sede operativa dell’Idroscalo degli Inglesi.

La navigazione ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali delle attività del Consorzio. La motonave Sabazia II è stata utilizzata per crociere panoramiche durante il periodo estivo, con un servizio di tre corse giornaliere (pomeridiane) che hanno consentito di collegare i tre comuni rivieraschi. Le crociere hanno rappresentato non solo un’occasione per i visitatori di scoprire le bellezze del lago di Bracciano, ma anche una risorsa per la promozione del territorio. Accanto alle crociere turistiche, la motonave è stata noleggiata per eventi privati, inclusi matrimoni, compleanni e feste a tema, riscuotendo un grande successo tra il pubblico.

Fino a oggi numerosi eventi sono già stati realizzati con grande partecipazione. Uno degli appuntamenti di maggior rilievo è stato “Il lago in festa”, che si è tenuto il 28 luglio. Durante questa giornata, il lago è stato animato da eventi, musica, attività per bambini e degustazioni di prodotti tipici del territorio.

La motonave Sabazia II ha offerto crociere gratuite per tutti i partecipanti, mentre la sede del Consorzio ha ospitato laboratori e giochi per i più piccoli, rendendo l’evento un grande successo. Un altro evento di grande impatto è stato l’Archeobattello, svoltosi il 13 luglio, una crociera culturale alla scoperta della storia degli Etruschi e dei Romani, arricchita da una degustazione di vini d’anfora e prodotti tipici locali. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fisar Manziana lago di Bracciano, ha saputo unire cultura e gastronomia, attirando numerosi visitatori. Anche l’evento “I pirati del lago: all’arrembaggio pirati del… formaggio!” del 29 settembre ha riscosso grande successo grazie alla partecipazione di numerosi bambini e famiglie che hanno potuto godere di uno spettacolo interattivo a bordo della motonave, seguito da un aperitivo nella sala convegni del Consorzio.

Il 15 ottobre si è tenuto un evento importante nell’ambito del progetto Pcto del liceo “Vian”, con una presentazione sui raggi cosmici a bordo della motonave Sabazia II. L’11 ottobre il Consorzio ha ospitato la presentazione del libro “ShARiA il viaggio verso la vita” di Sara Galea, un appuntamento che ha rappresentato un momento di riflessione su temi di attualità e spiritualità.

Guardando ai prossimi mesi, il Consorzio ha già in programma diversi eventi che animeranno il lago e la sua comunità fino alla fine dell’anno. Il calendario degli eventi infatti non si ferma qui, il 9 e il 16 novembre avrà luogo il secondo ciclo del corso antiaggressione, un’iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza sulle donne. Questo corso si terrà nella sala convegni del Consorzio e unirà teoria e pratica per offrire strumenti concreti di difesa personale. Sempre a novembre e dicembre, il Consorzio organizzerà “Aperi-cinema all’Idroscalo”, una serie di appuntamenti dedicati alla proiezione di film a tema, seguiti da un aperitivo, offrendo momenti di svago e cultura in un’atmosfera rilassata. Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, con “Le Favole all’Idroscalo”, due domeniche dedicate alla lettura di racconti per bambini, che culmineranno con l’evento natalizio “Le favole di Babbo Natale”, previsto per dicembre. Questo evento, completamente dedicato ai bambini, creerà un’atmosfera magica durante le festività, chiudendo l’anno con un tocco di gioia e festa.

Accanto agli eventi culturali, il Consorzio ha portato avanti anche importanti interventi di manutenzione straordinaria. Il restauro completo del “compendio degli Inglesi” ha rappresentato un progetto di grande rilevanza, volto a rendere la sede operativa sempre più accogliente e funzionale. Tra i progetti previsti, entro la fine dell’anno figurano il rifacimento dei pontili di attracco della motonave a Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, l’installazione di un nuovo impianto audio e la sostituzione dei sedili all’interno della motonave Sabazia II, interventi che miglioreranno ulteriormente la qualità dell’offerta turistica. L’impegno costante per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture ha contribuito a consolidare il ruolo del Consorzio come punto di riferimento per la promozione del lago e delle sue risorse naturali.

Il presidente del Consorzio, Francesco Pizzorno, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso dell’anno e ha voluto ringraziare tutti i membri del consiglio di amministrazione e i dipendenti del Consorzio per l’impegno e la dedizione dimostrati. «Siamo molto orgogliosi delle attività svolte fino a oggi – ha dichiarato Pizzorno – e siamo pronti a proseguire con lo stesso entusiasmo fino alla fine dell’anno. Le attività non riguarderanno solo la motonave Sabazia II, che continuerà a essere disponibile su prenotazione, ma anche la nostra sede, che rimarrà sempre operativa per accogliere il pubblico con eventi di grande interesse».

Con una programmazione che copre l’intero anno e una visione rivolta al futuro, il Consorzio del lago di Bracciano si conferma come un motore fondamentale per la promozione del territorio e la valorizzazione delle sue risorse naturali e culturali. I progetti in cantiere, insieme alle iniziative già realizzate, contribuiscono a consolidare il ruolo del Consorzio come punto di riferimento per il turismo locale e internazionale.