Commemorazione dell’81° anniversario del sacrificio del V. Brig. CC Salvo D’Acquisto

Nella mattinata del 31 ottobre, presso l’Istituto Salvo D’Acquisto a Castel Giuliano, si è tenuta una cerimonia solenne per commemorare l’81° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), Sezione di Bracciano, coordinati dal presidente Giovanni Ciraolo e la scuola Salvo D’Acquisto. E’ stata un’importante occasione per riflettere sui valori di altruismo e patriottismo che il giovane vicebrigadiere ha incarnato.

La celebrazione si è aperta con la Santa Messa, un momento di raccoglimento e preghiera per onorare la memoria di Salvo D’Acquisto, ricordato per l’eroico sacrificio compiuto durante la Seconda guerra mondiale. Nella funzione religiosa, i partecipanti hanno potuto riflettere sul valore della solidarietà e del sacrificio personale, richiamati al significato più profondo del gesto di Salvo, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di ventidue innocenti. A dirigere il coro, Riccardo Rosini e Gino Mondini, i cui brani hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera solenne.

Successivamente, la cerimonia è proseguita con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in onore della medaglia d’oro al valore militare concessa a Salvo D’Acquisto. Questi gesti simbolici hanno rappresentato il tributo di tutti i presenti un esempio di coraggio e integrità straordinari. Alla deposizione della corona hanno partecipato il presidente dell’ANC di Bracciano Cavaliere Giovanni Ciraolo, il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bracciano Simone Notaro e la dirigente scolastica dell’istituto Lucia Dutto.

Salvo D’Acquisto, nato a Napoli nel 1920 e vicebrigadiere dei Carabinieri, è noto per il suo sacrificio estremo. Il 23 settembre 1943, a Torrimpietra, vicino a Roma, si assume la responsabilità di un attentato che non aveva mai commesso, dichiarandosi colpevole per salvare ventidue ostaggi minacciati dai soldati tedeschi. Questo atto di eroismo, compiuto a soli 23 anni, lo ha reso un simbolo immortale di altruismo e dedizione verso il prossimo, lasciando un’eredità di valori che continuano a ispirare, nel 1983 è stato avviato il processo di beatificazione in sua memoria.

Nella cerimonia, la dirigente scolastica Lucia Dutto ha rivolto parole toccanti agli studenti e agli ospiti presenti: “a nome del gestore e della scuola Adolfo Galderisi e della famiglia oggi celebriamo l’ottantunesimo anniversario della morte di Salvo D’Acquisto. È difficile comprendere appieno l’enorme sacrificio che ha compiuto, accettando la colpa per un attentato che non aveva commesso, pur di salvare la vita a 22 cittadini innocenti, rastrellati e destinati all’esecuzione. Questa commemorazione è ormai una tradizione nella nostra scuola, intitolata proprio a Salvo D’Acquisto, un ragazzo all’incirca dell’età dei nostri studenti. È commovente pensare a ciò che ha fatto, un atto di pura generosità che ci ricorda l’importanza della giustizia, della legalità e della solidarietà.”

Lucia Dutto ha inoltre sottolineato come molti degli studenti, ispirati da questi valori, scelgano di intraprendere una carriera militare: “considero questa cerimonia un momento essenziale per trasmettere i valori fondanti della nostra scuola, in particolare l’importanza dell’educazione civica e della riflessione critica sul proprio percorso formativo.” la dirigente ha quindi ringraziato l’Arma dei Carabinieri e tutti i presenti, sottolineando il ruolo fondamentale di istituzioni e famiglie nel costruire generazioni consapevoli e responsabili, capaci di affrontare le sfide della società odierna.

Presenti alla cerimonia anche i Sindaci di: Bracciano Marco Crocicchi, Manziana vicesindaco Remo Fiorucci, Trevignano Romano Claudia Maciucchi, Canale Monterano Alessandro Bettarelli. Il sindaco di Bracciano ha preso la parola, rivolgendosi in particolare agli studenti: “È a voi che mi rivolgo oggi: spesso, partecipando a questi eventi, ci sembra di parlare di realtà lontane, ma in realtà questi sono avvenimenti accaduti non troppo tempo fa, in luoghi vicini a noi. Ricordare queste storie è importante per il nostro presente, soprattutto in un mondo che continua a essere attraversato da conflitti. Ognuno di noi ha l’opportunità di onorare il sacrificio di persone come Salvo D’Acquisto, vivendo i valori di altruismo, rispetto e amore per il nostro Paese”.

In conclusione, è stata consegnata una targa commemorativa agli studenti meritevoli durante l’anno scolastico 2023-2024, offerta dall’Istituto e dall’Associazione Nazionale dei Carabinieri un riconoscimento che vuole ispirare le nuove generazioni a farsi portatrici di quei valori di cui Salvo D’Acquisto è diventato emblema. Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla commemorazione, che con la loro presenza hanno reso omaggio al sacrificio e all’eroismo di Salvo D’Acquisto.

L’Associazione Culturale presente con il presidente Giovanni Furgiuele, Anna Onelli, ringraziano gli organizzatori per l’evento e per quanto espresso da tutti i partecipanti.

PRESENTI

I COMANDI MILITARI INTERVENUTI ALLA CERIMONIA

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI BRACCIANO

COMANDO ARTIGLIERIA BRACCIANO

COMANDO AEREOPORTO SAVINI

Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL

Le ASSOCIAZIONI INTERVENUTE

Ass. ANAE SAVINI Bracciano

Ass. Arma Aeronautica Bracciano

Ass. Artiglieria Bracciano

Ass. Naz. Amici Scuola Artiglieria

Ass. Granatieri Bracciano

Ass. Marinai Bracciano

Ass. Nucleo Parà Bracciano

Ass. UNUCI Bracciano

Associazione nazionale Arma di Cavalleria Tuscia Romana AVAB Bracciano

L’associazione Culturale No Profit L’agone nuovo

I SINDACI di:

Bracciano Marco Crocicchi, Manziana vicesindaco Remo Fiorucci e sindaco Alessio Telloni, Trevignano Romano Claudia Maciucchi, Canale Monterano Alessandro Bettarelli

Paola Forte

Redattrice L’agone