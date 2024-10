Regione Lazio, al via il piano triennale del turismo

È partita da Anagni, in provincia di Frosinone, la fase di ascolto e confronto con tutto il territorio promossa dall’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, in vista della definizione del nuovo Piano Triennale del Turismo e della convocazione degli Stati Generali del Turismo, in programma a dicembre con il ministro Daniela Santanchè.

L’appuntamento di Anagni ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, associazioni di categoria, residenti, enti formativi e del terzo settore ai quali è stata data l’opportunità di offrire il proprio contributo in termini di idee e suggerimenti per costruire insieme con l’assessorato una proposta turistica competitiva e capace di valorizzare al meglio il territorio della provincia di Frosinone. Per consentire la più ampia partecipazione, l’incontro si è svolto in diretta streaming.

«La provincia di Frosinone, tra paesaggi, storia ed enogastronomia, ha delle potenzialità enormi. Noi siamo qui, oggi, per capire assieme a tutti voi come esaltarle al massimo», ha esordito l’assessore Elena Palazzo.

«Siamo qui per avviare una fase di ascolto che è fondamentale se vogliamo costruire insieme una buona pianificazione delle azioni che ci devono portare a un rilancio strutturale del turismo. Siamo infatti già al lavoro per il Piano Turistico Triennale 2025-2027 della Regione Lazio, un documento strategico pensato per promuovere e valorizzare il nostro straordinario patrimonio in un momento di grandi trasformazioni globali e nuove sfide», ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo.

«Il Piano nasce dalla consapevolezza che il turismo è uno dei settori fondamentali per la crescita economica e occupazionale della nostra regione, non solo per le capacità di generare ricchezza e benessere, ma anche per il suo ruolo cruciale nella promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo», ha precisato l’assessore Elena Palazzo.

La fase di ascolto e confronto con i territori continuerà nelle prossime settimane con un calendario molto serrato che prevede la presenza dell’assessore Palazzo in ognuna delle province del Lazio: il 12 novembre a Rieti; il 14 a Viterbo; il 18 a Latina; il 19 a Roma.