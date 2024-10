Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti sul via ai lavori per la riapertura di via Olmo Gentile

Sono iniziati i lavori per la riapertura di via Olmo Gentile, unica strada di collegamento tra il quartiere di Montespaccato e via di Acquafredda. Dopo 7 anni dalla sua interdizione causata da una voragine dovuta al crollo di un tratto della conduttura fognaria, sarà finalmente restituita ai tanti cittadini che risiedono e transitano nelle due zone, così popolose e dense di attività commerciali. Ad annunciarlo è la presidente del Municipio XIII di Roma Capitale, Sabrina Giuseppetti.

Il ripristino della via e la realizzazione dell’opera primaria consentono di rispondere ad aspetti fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, dal rifacimento del condotto fognario alla rimessa in vigore del traffico veicolare, ma soprattutto al ripristino della sicurezza urbana del quadrante. “Un plauso va fatto al Presidente della Commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Antonio Stampete”, dichiara la Presidente del Municipio Sabrina Giuseppetti, “per la determinazione con cui ha voluto raggiungere questo risultato e per la capacità di riunire ed attivare tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione dell’opera. Ringrazio anche l’Assessore municipale ai Lavori Pubblici Salvatore Petracca e i Consiglieri Municipali Tony Mete, Giuseppe Satriano che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.