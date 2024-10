Domani a Roma la campagna sulla salute del cuore per la “Giornata mondiale dell’ictus”

Domani, martedì 29 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, a Roma e in altre due città italiane (Bologna e Napoli) si terrà la campagna “Dai valore al tuo cuore” sulla prevenzione cardiovascolare e la fibrillazione atriale, supportata dalla SIC (Società Italiana di Cardiologia) – e da A.L.I.Ce (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), presso l’ospedale Policlinico Umberto I, dalle ore 8.30 alle 15. Sarà offerta a tutti la possibilità di effettuare un controllo gratuito della pressione sanguigna con ECG e test di aritmie e fibrillazione atriale.

L’ictus, infatti, è una delle principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo, con 101 milioni di persone attualmente in vita che ne hanno già sofferto e circa 12,2 milioni di nuovi casi ogni anno, in crescita soprattutto tra i più giovani. Secondo le statistiche a livello globale, 1 adulto su 4 di età superiore ai 25 anni avrà un ictus nel corso della vita.