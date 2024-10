Bracciano, dopo numerosi solleciti dell’Italia dei Diritti, riasfaltata via dei Pasqualetti

” Dopo varie segnalazioni attraverso canali mediatici e Pec agli enti competenti, finalmente si è provveduto al rifacimento del manto stradale di via dei Pasqualetti strada di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale a Bracciano”. Lo dice Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti. ” Grazie alla nostra Ylenia Massimini responsabile IdD in loco e al suo impegno alla ricerca delle storture amministrative nel comune che ospita l’omonimo lago, finalmente è stata risolta una situazione che avrebbe potuto provocare oltra al disagio, anche pericolo per la circolazione veicolare. Adesso attendiamo interventi anche da parte del comune di Bracciano visto che la situazione delle strade della cittadina laziale compresa l’adiacente via Garibaldi, come ci riporta ancora la Massimini, necessitano di manutenzione urgente. Comunque continueremo a monitorare il territorio – conclude Spinelli – restando un punto di riferimento per i cittadini che vivono a Bracciano e in tutta l’area del lago omonimo”.