A Bracciano “Castelli e castagna” due giorni di spettacolo e di festa

Si sono svolte due giornate all’insegna di spettacoli e musica. Sabato sera il gruppo “Bardomagno”, con tanta gente presente, che si è divertita ed hanno animato la serata insieme agli artisti che suonavano. La giornata di domenica si è svolta con lo spettacolo del “Gruppo storico spadaccino”, dove il pubblico accorso numeroso, ha ammirato l’esibizione di questo gruppo e i loro costumi.

Tanti i volontari che hanno collaborato, quali il gruppo comunale di protezione civile di Bracciano O.D.V. Assistenza alla popolazione, e la Anb Ladispoli Protezione Civile La Fenice O.D.V. Le associazioni tutte, impagabili con la loro presenza, hanno effettuato servizio presso Piazza Mazzini e strade limitrofe di Bracciano, con grande professionalità e cordialità.

“Castelli e Castagne” organizzata dal Rione Monti Bracciano & Compagnia del Castello con il Patrocinio del Comune di Bracciano, rappresenta un momento particolare per il Rione di Bracciano, ma anche per la città. La castagna ha rappresentato un’altro momento di piacere per le persone che amano questo prodotto, il suo sapore e il metodo di cottura adottato e dai tanti volontari infaticabili, con l’Assessore Rinaldo Borzetti, parte del gruppo di lavoro.

Le due protezioni civili, che collaborano già da parecchi anni insieme per diverse manifestazione che si svolgono nella Città di Bracciano dal Venerdì Santo, Il Santissimo Salvatore, Festa del Fungo, Castelli e Castagne. Queste due Associazioni di Protezione Civile sono Coordinate dal Coordinamento AEOPC

L’agone nuovo, presente alla manifestazione si complimenta con gli organizzatori e si augura che iniziative di questo genere, possano rappresentare momenti di aggregazione dei giovani e migliorare il piacere di tanti visitatori contenti di trascorrere giornate piacevoli, in un territorio ricco di bellezze naturali.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone