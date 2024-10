Vinitaly.USA, chiusa l’edizione 2024, presenti Regione Lazio e Arsial

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 di Vinitaly.USA, che ha visto la partecipazione di Regione Lazio e Arsial con una collettiva di 15 aziende vitivinicole regionali. L’evento, tenutosi il 20 e il 21 ottobre al Navy Pier di Chicago, si è rivelato di rilevanza strategica, per promuovere il nostro settore enologico regionale e consolidare le relazioni con il mercato statunitense, che oggi rappresenta il primo importatore di vino italiano a livello globale.

Le aziende laziali hanno avuto l’opportunità di presentare i loro prodotti a una platea internazionale di operatori del settore, giornalisti ed esperti, attraverso una serie di incontri B2B, degustazioni guidate e momenti di networking. L’obiettivo principale della partecipazione a Vinitaly.USA è quello di rafforzare la presenza dei vini laziali sul mercato americano, favorendo il posizionamento delle nostre imprese e la diffusione delle nostre produzioni enologiche.

Antonio Mergè, titolare dell’azienda vitivinicola Amor Vitae, ha espresso grande soddisfazione per l’esperienza: “Vogliamo ringraziare Regione Lazio e Arsial per questa opportunità. Essere presenti a Chicago è un’occasione unica. Come imprese, vogliamo contribuire a far comprendere quanto sia grande il nostro Lazio e quanto siano importanti i nostri prodotti. In fiera abbiamo presentato il nostro Roma Doc, che è un blend di Montepulciano, Cesanese, Cabernet Sauvignon e Merlot”.

Enrica Cotarella, dell’azienda Famiglia Cotarella, ha aggiunto: “Veniamo da due giorni bellissimi, in cui abbiamo avuto modo di entrare in contatto con molti buyer, operatori e distributori. Ma soprattutto, durante i quali è emerso il Lazio nel suo complesso. Per la prima volta si è respirata una forte sinergia tra i produttori, unita alla voglia di portare avanti un progetto comune e di parlare all’unisono. A Vinitaly.USA abbiamo presentato il nostro vino iconico, il Montiano, che è una selezione di Merlot che produciamo dal 1993 e rappresenta la storia di famiglia”.

Il Commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa, ha concluso: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per le parole di apprezzamento che i nostri stimati produttori hanno condiviso in questi giorni. Il loro sostegno testimonia la solidità del nostro percorso, al di là di alcune piccole imperfezioni tecniche che, comprensibilmente, hanno attirato l’attenzione della stampa. Mi auguro – ha aggiunto Raffa – che anche i media possano diventare sempre più partner nel raccontare le eccellenze della nostra regione e delle nostre realtà produttive. È proprio attraverso questo spirito costruttivo di collaborazione che possiamo continuare a crescere e migliorare, consapevoli che la ricerca dell’eccellenza è un percorso fatto di continui affinamenti.”

Vinitaly.USA 2024 ha visto la partecipazione di oltre 2000 buyer americani, tra ristoratori, distributori e importatori. Hanno preso parte alla manifestazione oltre 200 cantine italiane, che hanno presentato una selezione delle loro produzioni migliori. L’evento ha offerto ai vignaioli della nostra regione una piattaforma di rilievo, utile a consolidare le relazione commerciali e aprire a nuove prospettive di crescita per gli anni a venire.