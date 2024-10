Municipio XV, San Godenzo, Torquati- Ribera: “In corso interventi per riapertura parco dopo cedimento muro”

“Sembra non avere pace il Parchetto di San Godenzo, su Via Cassia, chiuso nuovamente a fine settembre per il cedimento parziale del muro della proprietà privata confinante con il parco.

Come Municipio, con l’Ufficio del Verde, che ringraziamo, ci siamo attivati immediatamente affinché i privati avviassero gli interventi di rimozione delle macerie e di pulizia dell’area. Con il verbale di consegna trasmesso lo scorso 22 ottobre, ringraziamo la Congregazione Figlie della Croce di Sant’Andrea che con il loro tecnico sono già a lavoro per consentire la riapertura del parco, mentre nel frattempo sono state avviate tutte le verifiche necessarie per la sicurezza delle alberature vicine al muro crollato.

Non appena i privati termineranno questa prima fase di interventi, in attesa della progettazione e della successiva realizzazione del nuovo muro da parte della proprietà, procederemo intanto con la recinzione dell’area interessata e lo sfalcio del parco per consentirne la sua riapertura.

L’area verde era stata riaperta a luglio grazie agli interventi di riqualificazione da parte del Municipio; lavori che avevano riguardato la posa della nuova pavimentazione antitrauma per l’area giochi, la tinteggiatura degli arredi, il ripristino della recinzione, una nuova area ludica e la bonifica del costone e del verde verticale.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali.