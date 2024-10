Municipio XV, Olgiata, Torquati: “Chieste nuove verifiche su semafori via Tieri e via Bragaglia”

“Considerate le numerose nuove segnalazioni che in questi giorni sono pervenute al Municipio attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali, per cui ringrazio i cittadini per essere andati oltre i canali social, in queste ore abbiamo scritto nuovamente alle strutture competenti per segnalare le anomalie riguardanti le tempistiche dei due impianti semaforici di Via Cassia, angolo Via Tieri e Via Bragaglia, a La Storta – Olgiata, che ormai da mesi sembrerebbero di nuovo provocare significative difficoltà sulla viabilità dell’intero quadrante.

Già a marzo e a maggio scorso avevamo segnalato il problema, richiedendo una verifica sulla sincronizzazione degli impianti; interventi regolarmente effettuati dal Dipartimento che comunicava un “intervento manutentivo per la risincronizzazione degli impianti e il ripristino del corretto funzionamento degli stessi”. Ora, dopo l’alleggerimento del traffico nei mesi estivi, di nuovo sembrerebbero registrarsi quotidiane pesanti criticità sulla viabilità.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati