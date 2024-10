Vinitaly.USA, Regione Lazio e Arsial portano le eccellenze del vino sul mercato americano

Regione Lazio e Arsial alla conquista del pubblico americano di Vinitaly.USA, in corso di svolgimento al Navy Pier di Chicago. L’evento, organizzato da Veronafiere in collaborazione con l’Italian American Chamber of Commerce Midwest e l’Italian Trade Agency (ITA), rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il vino laziale, in uno dei mercati più strategici a livello globale. A Vinitaly.USA sono presenti oltre mille buyer internazionali, che sono stati coinvolti in masterclass e attività di networking.

La presenza a Vinitaly.USA è un elemento chiave della strategia di internazionalizzazione messa in atto dalla Regione Lazio. Una strategia innovativa, finalizzata alla promozione del “Modello Lazio”, come esempio virtuoso di qualità, tradizione e innovazione. Sulla base di un approccio che mira a rafforzare la competitività delle imprese laziali, promuovendo le eccellenze del gusto e la particolare bellezza del territorio. A Vinitaly.USA sono protagoniste 15 aziende vinicole d’eccellenza del Lazio, giunte a rappresentare il meglio della produzione enologica regionale, che hanno l’opportunità di presentare i propri vini a un pubblico internazionale qualificato, ampliando i propri orizzonti commerciali e instaurando nuovi rapporti di collaborazione.

Nel programma del Lazio per Vinitaly.USA, figurano due masterclass di livello dedicate ai nostri vini e una business dinner, pensata per esaltare la qualità delle produzioni enologiche regionali, davanti a un pubblico internazionale qualificato e-business-oriented. A Vinitaly.Usa è presente una delegazione della Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca.

«L’importanza delle missioni internazionali si sta dimostrando dagli ottimi risultati che le nostre aziende agricole iniziano a raggiungere a ogni livello. I recenti riconoscimenti nazionali dei vini e degli oli e delle tante eccellenze delle aziende agricole del Lazio, stanno dimostrando che la riconoscibilità dei nostri prodotti non può non passare attraverso la promozione. Una promozione concepita in maniera nuova, programmata nel triennio che consente agli operatori di poter decidere per tempo dove e a quali manifestazioni internazionali partecipare. Una nuova immagine del Lazio completamente rivisitata che sta dando risultati straordinari» spiega l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Portare le nostre aziende a Vinitaly.USA significa offrire loro una vetrina di prestigio sul mercato statunitense. Il Modello Lazio è sinonimo di qualità, innovazione e capacità di fare sistema. Arsial, su mandato della Regione Lazio, è impegnata a sostenere i produttori locali nel processo di espansione sui mercati internazionali, facilitandone il posizionamento e moltiplicando le opportunità di crescita. Accompagnare 15 eccellenze del vino laziale in questa avventura oltreoceano, ci rende orgogliosi e fieri del lavoro fatto, in appena un anno di programmazione» evidenzia il commissario straordinario di Arsial Massimiliano Raffa.

La partecipazione del Lazio a Vinitaly.USA è stata anticipata dalla presenza di uno spazio promozionale allestito all’interno dei Magazzini Nordstrom, centro commerciale tra i più importanti della città. Vinitaly.USA rappresenta un’occasione cruciale per consolidare la reputazione del settore enologico laziale, favorendo l’espansione delle imprese e la nascita di nuove opportunità di crescita attraverso il confronto diretto con buyer e operatori di alto livello. Con azioni strategiche come questa, il Lazio si afferma tra i protagonisti del panorama del vino internazionale, grazie al valore delle sue produzioni e all’impegno profuso nel promuovere l’eccellenza del territorio.