Municipio XV, Torquati-Ribera: “Solidarietà agli operatori aggrediti sabato notte a Labaro”

“Piena solidarietà ai tre operatori Ama che nella notte tra sabato e domenica scorsa sono stati insultati e aggrediti in strada a Labaro mentre erano in servizio con le operazioni di svuotamento dei cassonetti in Via Monti della Valchetta.

Un fatto grave, purtroppo non isolato, che ancora una volta interessa operatori pubblici a servizio della Comunità, spesso coinvolti in aggressioni verbali e fisiche o in situazioni spiacevoli e irrispettose. Desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza ai lavoratori colpiti, con i nostri migliori auguri di pronta guarigione al dipendente per cui si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.