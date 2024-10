Rifiuti abbandonati nei pressi dell’Inps a Roma, nuova segnalazione dell’Italia dei Diritti

Riceviamo e pubblichiamo – Purtroppo camminando per Roma che sia periferia o centro, non risulta difficile imbattersi in rifiuti abbandonati in terra da incivili che giacciono giorni, settimane e addirittura mesi prima che qualcuno li raccolga. Questa volta la segnalazione arriva direttamente dal segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli:” Mi sono recato per vicende personali presso gli uffici INPS di via Umberto Quintavalla a Roma nel quartiere tuscolano, e proprio di fronte all’ingresso della struttura ci sono dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e dietro di essi un materasso e quel che resta di un frigorifero. Nell’area verde dove è situato il grande parcheggio inoltre troviamo due brandine e rifiuti vari. Faccio notare che a circa duecento metri da quanto segnalato, c’è il centro di raccolta Togliatti gestito dall’ Ama quindi non risulterebbe neanche tanto complicato per l’azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti rimuovere quanto si trova abbandonato in strada e conferirlo nel centro di raccolta stesso. Oltre ai rifiuti in terra, sono ben visibili le tracce di due cassonetti incendiati ai lati di quelli esistenti, anche in questo caso non è stata fatta una pulizia adeguata. La zona è molto frequentata sia per la presenza degli uffici INPS appunto, sia per un grande centro commerciale situato nelle immediate vicinanze, ma mostrare alle persone una Roma sporca e degradata – conclude Spinelli – forse non sembra preoccupare tanto all’Amministrazione che la guida”.