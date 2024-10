La festa delle streghe nel borgo medievale di Catino

Il prossimo 31 ottobre 2024, torna alla sua undicesima edizione l’appuntamento con “Stregate dalla Torre”, una delle feste di Halloween più suggestive del Lazio.

Dal tramonto all’alba sono numerosi gli appuntamenti in programma nel delizioso borgo medioevale di Catino, situato nella Provincia di Rieti.

Si comincia alle 17h con racconti e incontri per i più piccoli. A seguire, rassegne di musica, con gli Sbronzi di Riace, La Menestrella Femminista, improvvisazioni teatrali e performance artistiche, spettacolo di fuoco dell’artista Kyra, il tutto condito da balli e banchetti dove assaggiare piatti tipici e gastronomia locale.

Lo scenario ideale per calarsi nelle atmosfere di altre epoche e nel quale sarà rievocato il culto locale de ù Regulu, per liberare la credenza antica di questo serpente immaginario e con lui ogni pregiudizio e diversità. Una superstizione collegata a rituali e proverbi antichi con i quali riaffermare con un certo spirito il “genius loci”, le tradizioni del belpaese, ma come contraltare all’importazione di feste e miti scaturiti dall’inflazione del consumismo di massa e della sua omologazione. Parola d’ordine: ritorno alle origini.

Un evento imperdibile, cogliendo l’occasione per un fine settimana fuori porta, a pochi chilometri da Roma, all’insegna di una dimensione fuori dal tempo, alla scoperta di uno dei territori più sorprendenti della regione da un punto di vista storico e paesaggistico.

La festa “Stregate dalla torre” ha come principale obiettivo la sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, nello specifico la violenza sulle donne. Quest’anno la festa avrà come titolo “3mate 3mate le streghe son tornate” e sarà dedicata interamente a Claudia, un’amica, compagna e sorella, scomparsa prematuramente.