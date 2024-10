Il 20 ottobre a Torre Flavia una lezione gratuita teorico pratica di fotografia digitale

Il 20 ottobre Fabio Soldaini terrà una lezione teorico pratica di due ore gratuita di fotografia digitale direttamente all’aria aperta davanti alla splendida location di Torre Flavia.

“Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia e gli aspiranti fotografi – ha commentato il delegato alla Formazione, Biagio Camicia – a partecipare alla lezione con il maestro d’arte Soldaini, fotografo professionista e formatore da più di 20 anni. L’evento coniuga la formazione con le bellezze artistiche e turistiche del nostro territorio e potrebbe diventare per alcuni l’input per avviare una nuova professione o per dare sfogo alla loro passione. Il seminario in questione apre al ritorno del progetto Ladispoli città della formazione gratuita, infatti prossimamente si terranno due corsi, event manager e imprenditore 2.0″.

“Questo evento – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Marco Porro – è estremamente interessante perché collega fotografia, arte e turismo e potrebbe diventare un laboratorio futuro per altri incontri”. L’appuntamento è alle ore 9 e 30 davanti a Torre Flavia.