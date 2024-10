Lingua dei segni, concluso con successo il primo seminario formativo

“Ladispoli continua il suo percorso di inclusione e ascolto”. Con queste parole il Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, ha commentato la conclusione del primo seminario formativo tecnico-teorico, curato da Emergenza Sordi Aps, che prevedeva l’insegnamento dei segni specifici e necessari per riuscire ad interagire con persone sorde in situazioni di emergenza. Il seminario dal titolo “In reciproco ascolto: interagire con il cittadino sordo in situazione ordinaria e di emergenza”, tenuto da Luca Rotondi presidente di Emergenza Sordi, era riservato solo ed esclusivamente ai Corpi di primo intervento, ai sanitari e alle associazioni che operano nell’emergenza.

“Siamo veramente soddisfatti di questo risultato – ha proseguito Cecchini- raggiunto grazie ad un bel lavoro di squadra insieme a Luca Rotondi, che ringraziamo per la sua professionalità e competenza, e Valentina Manca che collabora fattivamente a questo progetto. Al seminario che si è svolto in biblioteca hanno partecipato rappresentati, la Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, volontari Ares 118, Unppe Ladispoli , Associazione Tamà e Operatori Sanitari. A breve ci saranno altre importanti novità, tra cui l’attuazione di un altro punto importante del Progetto di Inclusione, che stiamo portando avanti”.