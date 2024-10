Apre oggi alla Fiera di Roma la manifestazione su energie alternative e mobilità green

Droni per la sorveglianza aerea e il trasporto di merci, scooter volanti monoposto a decollo e atterraggio verticali, aerei a propulsione elettrica per la formazione dei futuri piloti. Saranno questi i principali protagonisti di “Air Mobility Show”, seconda edizione del salone sulla mobilità aerea avanzata e il volo elettrico, che apre oggi, 16 ottobre, alla Fiera di Roma nell’ambito di “ZeroEmission Mediterranean 2024”, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Sempre all’interno di questa fiera, domani pomeriggio si svolgerà anche il convegno “Volo futuro” sulle prospettive dell’aviazione elettrica, mentre giovedì 17 è prevista la “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione della conferenza professionale sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa. “Roma si prepara ad ospitare questo importante evento fieristico e congressuale sul futuro dei droni e dell’aviazione”, conferma Luciano Castro, direttore di Roma Drone Conference e di Air Mobility Show, “che vedrà i nostri cieli sempre più affollati di nuovi velivoli elettrici e senza equipaggio per il trasporto di merci e di passeggeri”.

Al salone “Air Mobility Show”, sarà esposto il nuovo drone “Name”, sviluppato dalla società piemontese Nimbus e scelto dalla campana Carpitech per il “Programma Philotea”, che prevede il trasporto rapido di sangue, emoderivati e campioni biologici tra strutture ospedaliere. Ci saranno anche il grosso drone multirotore “FB3”, realizzato dalla società altoatesina FlyingBasket e utilizzato per trasportare carichi fino a 100 chilogrammi, e la piattaforma di costruzione cinese “DJI Dock2”, che consente il decollo e la ricarica automatica di droni destinati alla sorveglianza di grandi infrastrutture. Nel settore dell’aviazione elettrica, saranno poi presenti due importanti novità: il “Jetson ONE”, una sorta di “scooter volante” monoposto a decollo e atterraggio verticali, che viene prodotto ad Arezzo ed impiegato come velivolo ultraleggero per il volo da diporto sportivo, e il “Velis Electro”, il primo aereo elettrico, prodotto dalla slovena Pipistrel, che è stato certificato a livello europeo per la formazione dei piloti. Proprio al volo elettrico, sarà dedicato anche il convegno internazionale “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile”, che vedrà la partecipazione di una quindicina di esperti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Svezia e Svizzera.

Diverse le novità che saranno presentate alla “Roma Drone Conference”. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) illustrerà, con la partecipazione anche del direttore generale Alessio Quaranta, il nuovo Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi velivoli a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti. L’Aero Club d’Italia, alla presenza del direttore generale gen. Roberto Boi, annuncerà invece la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri pilotati per il volo da diporto sportivo, mentre D-Flight (gruppo ENAV) mostrerà come sarà riorganizzato il traffico aereo nei nostri cieli con l’imminente arrivo di droni e aerotaxi per il trasporto di merci e passeggeri. Il programma della conferenza sarà articolato in due sessioni: “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS (Unmanned Aerial Systems)” e “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)”. Prevista anche la presentazione in anteprima della ricerca di PwC Strategy& Italia sul mercato dei droni e della mobilità aerea avanzata.

“Roma Drone Conference” è organizzata dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con ENAC e AOPA Italia. Ha ricevuto i patrocini da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aero Club d’Italia, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) e Tecnopolo Roma. Main partner della conferenza è D-Flight, gold sponsor sono IntelliMove e Aerovision, mentre sponsor sono BirdsEye, CABI Broker, Carpitech, EuroUSC Italia, FlyingBasket, Horus Technologies, Nimbus, Sigma Consulting e Top View.