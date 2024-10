A Roma l’anteprima di “Minieroi della foresta”

“Minieroi della foresta” racconta le avventure pomeridiane di quattro cuccioli del bosco, che usano i loro mini-mega poteri per giocare e divertirsi insieme. Ci sono l’abbraccione e il salto coniglio di Emilio; le zampe orse e il balzo e rimbalzo di Gastone, che porta buonumore e allegria; il nasino volpino e il super orecchio di Giada, che percepisce anche il più piccolo suono; e il guizzo d’ali e l’occhio di civetta di Giulietta che, volando, controlla tutto dall’alto. Non importa se Emilio in realtà è un po’ fifone, Gastone è un pasticcione, Giada traduce tutto a modo suo e Giulietta non ha proprio ogni cosa sotto controllo… non appena si travestono, TUTTO diventa eroico. Perché essere Minieroi è, prima di tutto, un gioco speciale!

Una produzione Movimenti Production e Mobo, e coprodotta da Zodiak Kids & Family France, con la partecipazione di Rai Kids e France télévisions, con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, co-finanziata dall’Unione Europea, con il sostegno del CNC in associazione con Cinemage. Da lunedì 21 ottobre, tutti i giorni, alle ore 7.50 su Rai Yoyo. Disponibile in boxset su RaiPlay