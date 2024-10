Distretti sociosanitari del Lazio, oltre due milioni di euro per garantire la continuità dei servizi

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, ha approvato lo stanziamento di due milioni e 280mila euro, come contributo straordinario a favore dei distretti sociosanitari del Lazio, al fine di garantire la continuità dei servizi socioassistenziali, nella fase di transizione al passaggio a consorzio sociale.

«Si tratta di una risposta importante da parte della Regione Lazio per poter garantire la continuità dell’erogazione dei servizi ai cittadini che i distretti devono poter assicurare anche durante il delicato momento di trasformazione in consorzio sociale» spiega l’assessore Maselli.

Le richieste per ottenere il contributo straordinario, di cui 240mila euro per il 2024 e due milioni e 40mila euro per l’anno 2025, possono essere presentate in due finestre temporali: entro l’11 novembre 2024, oppure entro il 31 marzo 2025. I contributi saranno liquidati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili.