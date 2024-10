Fiumicino, Marotta (Avs): “Sul porto crocieristico subito verifica in consiglio regionale del Lazio”

“Voglio esprimere il mio sostegno al centrosinistra di Fiumicino per dire stop all’ipotesi di navi da crociera a Fiumicino, un progetto sbagliato di sviluppo in un territorio per di più già gravato dalla presenza dell’aeroporto internazionale”.

Così in una nota il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio Marotta.

“Il turismo crocieristico – conclude Marotta – è responsabile di un devastante impatto ambientale e della desertificazione del tessuto socioeconomico del territorio. Sosteniamo, pertanto, con forza il convincimento delle forze di centrosinistra di Fiumicino e torneremo a chiedere subito una verifica presso la commissione Giubileo del consiglio regionale del Lazio per conoscere lo stato dell’arte del progetto di Isola Sacra della Fiumicino Waterfront”.