Corpi civili di pace, il 14 c’è un seminario organizzato dalla Cnesc

Lunedì 14 ottobre alle ore 11.00 presso lo Scout Center a Roma, i 100 giovani appena rientrati dall’esperienza di servizio nei Corpi civili di Pace (CCP) all’estero con Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, CESC Project, Cipsi e Focsiv – tutti enti soci della Cnesc – incontrano i rappresentanti della società civile e delle istituzioni per confrontarsi sulla sperimentazione e sul futuro dell’istituto dei CCP.

“A conclusione della terza annualità della sperimentazione – dichiara la Presidente CNESC Laura Milani – in un momento storico profondamente segnato dalla guerra in Ucraina, dal conflitto in Medio Oriente e dai tanti conflitti ancora presenti in molte parti del mondo, vogliamo, insieme ai giovani che in prima persona hanno scelto di impegnarsi per la costruzione della pace nel mondo, raccontare i progetti realizzati e riflettere sulla opportunità di rendere strutturale questo strumento. Oggi le Istituzioni hanno l’occasione di recepire le istanze della società civile per investire concretamente sulla pace.”

Insieme a Primo Di Blasio in rappresentanza della CNESC e a due giovani che hanno prestato servizio nei CCP, interverranno Giulio Marcon, promotore della sperimentazione; Marco Mascia del Centro Diritti Umani di Padova e Luca Fratini, Coordinatore Giovani, Pace e Sicurezza del MAECI; Gloria Volpe del Coordinamento d’Azione CCP e Luisa Del Turco del Tavolo Interventi Civili di Pace.

È stato invitato il Ministro Andrea Abodi, di cui si attende conferma.