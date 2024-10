Municipio XV, Torquati-Marchisio: “Avviso pubblico per contributi iniziative culturali periodo natalizio”

“E’ online il nuovo bando per il riconoscimento di un contributo economico a favore di associazioni culturali per la realizzazione di iniziative culturali e di intrattenimento da realizzare in Municipio XV dall’8 al 31 dicembre 2024.

Con 10.000 euro di fondi stanziati dal Municipio XV, ad ogni associazione verrà riconosciuto un contributo massimo di 2.000 euro o comunque non superiore all’85% del valore complessivo delle iniziative.

Terminata a settembre la programmazione estiva dell’offerta culturale e artistica sul nostro territorio, quest’anno arricchita dalle arene cinematografiche nei cortili delle scuole, siamo ora a lavoro per il Natale in Municipio XV.

Una programmazione costante di eventi e iniziative sul territorio, dalla periferia alle zone più centrali, ma anche un percorso a sostegno delle associazioni culturali, di volontariato e sportive di Roma nord, vere protagoniste del tessuto culturale del municipio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.