Sanità, D’Amato analizza i dati-Gimbe

Riceviamo e pubblichiamo – “I dati dell’ultimo rapporto annuale Gimbe sul Servizio sanitario nazionale parlano chiaro, nel nostro Paese il diritto alla salute viene minato alla base. Con l’attuale Governo, nell’ultimo anno, è aumentata la spesa totalmente a carico delle famiglie di oltre il 10 per cento. Questo è il dato più significativo del rapporto Gimbe che fotografa il collasso del nostro sistema sanitario. La spesa totalmente privata ormai ha raggiunto un terzo della spesa complessiva, a testimonianza che le famiglie hanno solamente due alternative: o pagare di tasca propria o rinunciare alle cure. Così come hanno già fatto oltre 4,5 milioni di persone. Di fronte a questi numeri e al monito del Presidente Mattarella, bisognerebbe avere un’iniziativa di interesse nazionale che metta in sicurezza e rilanci il nostro SSN per i prossimi anni. Non è più il tempo dei pannicelli caldi e dell’ordinaria amministrazione. Purtroppo, anche le anticipazioni che ci sono sulla finanziaria non vanno in questa direzione”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare della Segreteria nazionale di Azione, Alessio D’Amato.