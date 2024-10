Halloween, in Italia è un giro d’affari da circa 200 milioni di euro

Halloween è oggi la seconda festività più celebrata negli Usa, con un fatturato di circa 9 miliardi di dollari, ed è in fortissima crescita anche in Italia, dove la festeggiano ormai 6 famiglie su 10, muovendo un giro d’affari complessivo di circa 200 milioni di euro. Sono questi i dati forniti da Walcor, storica azienda dolciaria di Cremona, controllata da J.P.Morgan dal maggio 2022, in vista della notte dei fantasmi che, il prossimo 31 ottobre, vedrà tanti bambini divertirsi con il tradizionale gioco del ‘dolcetto o scherzetto’ nelle strade di paesi e città. “Per la prossima festa di Halloween, torna nei supermercati di tutta Italia la nostra linea Horrorween, che già nello scorso anno ha riscosso un grande successo”, sottolinea Gianluca Cazzulo, direttore commerciale di Walcor, “confermando la nostra leadership nelle ricorrenze anche per le prossime feste di Natale, Epifania e Pasqua”.

Tante le novità lanciate da Walcor per Halloween. Le principali sorprese riguardano la nuovissima “Scatola Horrorween”, contenente 8 caselle da aprire con all’interno altrettanti cioccolatini tridimensionali mostruosi e simpatici al latte finissimo, e i Medaglioni di cioccolato al latte con rappresentati i protagonisti della festa dei fantasmi. Tornano sugli scaffali in tutta Italia anche gli altri prodotti della linea “Horrorween”, come la Retina Occhi, che contiene tanti divertenti occhietti di cioccolato al latte con un ripieno di crema al latte, e la Retina con le Monete di cioccolato al latte con i personaggi più spaventosi. Disponibili inoltre le Zucche di cioccolato al latte con simpatiche sorprese a tema e il “Sacchetto Horrorween” a forma di zucca pieno di caramelle gommose e marshmallow.