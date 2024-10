A Palazzo Valentini la premiazione dei vini del Concours mondial de Bruxelles e Concours mondial du Sauvignon

Si è svolta il 7 ottobre a Palazzo Valentini l’edizione 2024 della premiazione dei vini del Concours mondial de Bruxelles e Concours mondial du Sauvignon, una competizione enologica internazionale che ha come obiettivo quello di distinguere vini di qualità dai 4 angoli del mondo e in tutte le fasce di prezzo.

Un “team multidisciplinare” composto da esperti, enologi, giornalisti, responsabili della comunicazione, dedito al mondo della viticoltura, che si adopera per garantire professionalità, indipendenza e affidabilità di la competizione. L’indipendenza, il rigore e il processo di degustazione che contraddistinguono il concorso garantiscono ai consumatori l’acquisto in tutta sicurezza dei vini premiati. La premiazione dei vini italiani medagliati al Concours Mondial de Bruxelles e al Concours Mondial du Sauvignon è diventata nell’arco degli anni l’appuntamento romano che gli operatori di settore non vogliono mancare.

“Anche quest’anno, come nei prossimi a seguire, saremo qui con lo stesso spirito con cui abbiamo accompagnato e ospitato l’iniziativa già negli scorsi anni, e con la stessa vitalità per promuovere e far crescere il nostro territorio ricco di arte e storia, nonché di eccellenze enogastronomiche, che ben si sposa con l’idea di turismo lento necessario per far crescere la nostra splendida area metropolitana”, ha dichiarato il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, in apertura dell’evento.

Dopo le premiazioni, la corte interna di Palazzo Valentini ha ospitato un percorso enogastronomico dedicato all’enologia e alle eccellenze del territorio della provincia. Con la guida di esperti, enologi e giornalisti, cittadini e wine lovers hanno potuto degustare le eccellenze enologhe prodotte su tutto il territorio nazionale.

Presenti all’evento i rappresentanti delle ambasciate di Belgio, Messico e Brasile.