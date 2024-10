Canale Monterano, affidati i lavori per l’illuminazione artistica dell’Antica Monterano

Firmato oggi in Comune il contratto con cui si affidano i lavori di illuminazione artistica dell’Antica Monterano alla ditta Stanganelli S.r.l.

“Prende finalmente il via – commenta l’Ass. ai LL.PP. e Turismo Andrea Magagnini – un progetto di valorizzazione che darà fascino, fruibilità e splendore a uno dei simboli storici più rilevanti del nostro territorio: l’Antica Monterano. Finalmente partiamo e iniziamo a concretizzare un contributo regionale su cui lavoriamo addirittura dal 2018. Prima siamo riusciti ad aggiudicarci i fondi per la progettazione, poi quelli per la realizzazione dell’intervento. Un progetto, quello di “Alla scoperta di Monterano nascosta”, che si è aggiudicato il bando “Intervento 2 – Ricerca e sviluppo di tecnologie applicate ai beni culturali e alle attività culturali (DTC2)” della Regione Lazio. L’ok per il contributo alla realizzazione dei lavori è arrivato solo nel gennaio 2023 con un budget stabilito di circa 800.000 euro (circa 280.000 per l’illuminazione artistica) per interventi molteplici: un piano di sviluppo di sito con realizzazione del piano di marketing territoriale; lo sviluppo di un portale web, app e servizi accessori inclusi; studi storici e storico-artistici finalizzati all’incremento delle conoscenze sull’Antico abitato e sul territorio della Riserva Naturale Regionale Monterano; monitoraggi da remoto per mezzo di tecniche satellitari, fotogrammetriche e termografiche dell’intero territorio comunale mappato per utilizzi tecnici e tecnologici e, appunto, l’illuminazione artistica dell’Antica Monterano.

Nello specifico, il progetto di illuminazione artistica è concepito per rispettare e valorizzare l’integrità storica del monumento, per dare nuova vita alle sue pietre antiche, che torneranno a raccontare storie di un passato glorioso e per offrire alla nostra Comunità un altro motivo per esserne fiera”.

“Il lavoro su questo importante progetto – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – è stato un iter lungo e complesso, realizzatosi solo grazie alla continuità amministrativa e alla tenacia di amministratori e Uffici nel seguire l’iter complessivo. Canale è uno dei 21 beneficiari di questi fondi regionali, insieme con Villa Gregoriana, la Riviera di Ulisse, Ostia Antica o il Museo della Civiltà Romana e ciò ci rende orgogliosi per l’ennesimo riconoscimento del lavoro svolto e dell’importanza sempre maggiore che l’Antica Monterano acquisisce nella rete delle grandi eccellenze turistiche laziali. Oltre all’Assessore al Turismo e LLPP Andrea Magagnini è d’obbligo ringraziare l’ex Vice Sindaco Stefano Ciferri, il Direttore della Riserva Naturale Monterano, Fernando Cappelli, coordinatore per l’Amministrazione Comunale dell’iter istruttorio della fase progettuale e della proposta d’intervento, l’Università Agraria di Canale Monterano, che ha condiviso con noi le scelte di fondo, le Università Tor Vergata e Tuscia, che fanno da partner all’iniziativa, professionisti e aziende che porteranno avanti i lavori, i funzionari di Lazio Innova che in questi anni si sono sempre dimostrati disponibili e costruttivi.

Per valorizzare le eccellenze turistiche servono idee forti e infrastrutture e in otto anni abbiamo dato a Monterano strade per arrivarci che hanno sostituito mulattiere pericolose, aree di sosta, bagni e, oggi, partiamo con l’illuminazione. Ci sono le parole, i fantasiosi progetti e poi ci sono i fatti. Questa Amministrazione si è concentrata su questi ultimi, lavorando a testa bassa per ottenerli.”

“È un grande risultato – conclude il Direttore della Riserva Naturale Fernando Cappelli – che riconosce e legittima le scelte innovative messe in campo negli ultimi anni con azioni volte all’innalzamento degli standard di qualità degli interventi, finalizzati alla promozione del territorio ed alla conservazione ambientale con riduzione degli impatti attraverso prassi ed attrezzature tecnologicamente avanzate, senza mai trascurare il sostegno alla ricerca storica e scientifica finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze. Indispensabile il sostegno della Direzioni regionali competenti per sostenere finanziariamente, come in questo caso, la passione e le professionalità che la nostra piccola realtà esprime. L’Antica Monterano è un patrimonio di grande fragilità che va salvato con il contributo di tutte e tutti, nella ricerca di quell’equilibrio tra Biodiversità e vestigia storiche che ne restituisce il fascino unico che la caratterizza.”