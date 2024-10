In un momento non facile per i prodotti lattiero-caseari, lo yogurt emerge come un’eccezione significativa. Nella ripartizione della spesa totale per il settore, detiene infatti uno spazio importante del 12%, considerando che i prodotti freschi nel complesso rappresentano il 19%.

Nel primo trimestre del 2024, il volume delle vendite di yogurt ha segnato un incremento di quasi il 4%, nonostante i prezzi siano rimasti pressoché stabili.

Questo conferma come il suo consumo rimanga forte e radicato nelle abitudini degli italiani: un italiano su tre, circa 20 milioni di persone, consuma uno yogurt al giorno. Tuttavia, il consumatore di oggi è sempre più attento ed esigente, richiedendo prodotti con qualità nutrizionali specifiche. Lo yogurt, infatti, è considerato un alimento “funzionale”, capace di produrre significativi effetti benefici sull’organismo e su diversi disturbi di salute.

Per questa terza edizione, il concorso sarà preceduto da una serie di incontri online dedicati al mondo dello yogurt. Esperti del settore affronteranno tematiche di grande rilevanza come gli aspetti nutrizionali, le tendenze di mercato e le innovazioni tecnologiche. Questi webinar rappresentano un’occasione unica per produttori, appassionati e consumatori per approfondire le loro conoscenze su uno degli alimenti più versatili e apprezzati della nostra dieta.

Il concorso è rivolto esclusivamente a caseifici che lavorano latte aziendale. Lo yogurt deve essere al naturale (bianco senza dolcificanti e/o aromatizzanti, marmellate, confetture, salse, spezie e/o aromi) ottenuto da latte vaccino, caprino, bufalino, ovino (ogni tipologia di latte determinerà una categoria e sarà giudicato separatamente).

Saranno ammessi al concorso e giudicati in un’apposita categoria anche gli yogurt ottenuti con l’innesto di batteri probiotici.

L’iscrizione è gratuita ed è sufficiente inviare la scheda d’iscrizione entro

venerdi 25 ottobre

via e-mail al seguente indirizzo:

info@ruminantia.it

I campioni in singola confezione da 500 gr. con indicata la data di produzione, dovranno essere spediti o consegnati presso la sede Agenform a Moretta tra lunedi 4 e mercoledì 6 novembre

Agenform Moretta

Strada vicinale del Boglio S/N

12033 Moretta

TEL. 0172 93564

All’attenzione di Lorenzo Picco

Sarà proprio la sede Agenforn a ospitare le selezioni dei campioni arrivati, fra cui sarà nominato il miglior yogurt d’Italia.

Oltre al vincitore assoluto saranno premiati i primi classificati di ogni categoria in funzione della specie di latte originario: Vaccino, Caprino, Bufalino, Ovino.

La cerimonia di premiazione si terrà il 29 novembre 2024 a Cremona nel corso della nuova edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali.