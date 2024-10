Nel Cerchio del Tempo, dagli Etruschi al Canova, radici che arrivano ai linguaggi contemporanei

Convegni, performance site-specific e spettacoli dal vivo, dal 4 al 31 ottobre negli spazi del PACT_Parco Archeologico di Cerveteri e di Tarquinia, con Nel Cerchio Del Tempo, progetto multidisciplinare volto a favorire attraverso la danza contemporanea la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con un programma di attività speciali ed eventi performativi.

Vincitore del bando MIC_Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo Dal Vivo, il progetto con la direzione artistica di Paola Sorressa, si svolgerà nel mese di ottobre prevedendo un convegno, cinque performance site-specific e sei spettacoli di compagnie nazionali ed internazionali e un Centro di Produzione, riconosciuti dal Ministero della Cultura Mandala Dance Company (Lazio), Con.co.r.da/Francesca Selva (Toscana), Atacama (Lazio), Res Extensa ‘Porta d’Oriente’ Centro Nazionale di Produzione della Danza – Puglia).

Tra gli ospiti stranieri Takiri Art Company e Balletto Contemporaneo de Burgos (SPAGNA).

Tutte le attività e la relativa biglietteria saranno associate a VISITE GUIDATE all’interno della Necropoli Monterozzi e La Banditaccia, e nei Musei Etruschi di Tarquinia e Cerveteri.

Il Progetto è a cura di PACT_Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, in collaborazione con l’Ass. Culturale Mandala Dance Company (compagnia in residenza artistico/culturale nel Comune di Cerveteri), con il patrocinio del Comune di Cerveteri e del Comune di Tarquinia.

L’intera esperienza porterà alla realizzazione di un docu-video realizzato dall’Ass. Canova 22 che descriverà la correlazione visiva e tematica tra le performance e gli spettacoli dal vivo riprese di volta in volta come elementi da intersecare come un documento originale di divulgazione a testimonianza delle molteplici attività svolte nel corso del progetto.

“Esplorare il vasto territorio dell’arte contemporanea con la consapevolezza di una conoscenza inclusiva, attenta e sensibile, è l’obiettivo del progetto nel suo complesso”.