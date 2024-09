Progetto Naturaset, l’unione tra scienza e cinematografia per l’educazione ambientale

Nell’ambito della “Strategia Gens”, per la realizzazione di progetti di educazione ambientale nei Parchi, promossa e finanziata alla Regione Lazio, l’Ente parco di Bracciano Martignano ha affidato all’associazione L’agone nuovo la realizzazione del progetto Naturaset

Venerdì 27 settembre nella sede dell’Enea, è stato presentato il video del progetto Natura un’iniziativa che ha unito scienza, cinema e coinvolgimento delle scuole locali per promuovere l’educazione ambientale.

Il progetto Naturaset, affidato dall’Ente parco Bracciano-Martignano all’associazione L’agone nuovo, ha visto la partecipazione dell’Enea come referente scientifico, con Angelika Vision alla produzione cinematografica. Il presidente de L’agone nuovo Giovanni Furgiuele, una figura chiave nell’intero processo, ha coinvolto attivamente tutte le parti in questo progetto, creando un ponte tra istituti scolastici, amministrazioni locali e istituzioni scientifiche, unendo energie e risorse per il successo dell’iniziativa. Giancarlo Morgana, ricercatore Enea, partecipante al progetto e moderatore della giornata, ha ricordato come il progetto, nato da un bando regionale per l’educazione ambientale, ha permesso ai ragazzi di lavorare attivamente sulle tematiche ambientali, approfondendo argomenti come il cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti e la conservazione del territorio. Attraverso la guida degli esperti e l’utilizzo dei mezzi cinematografici, gli studenti hanno potuto esprimere il loro punto di vista sulle problematiche ambientali, realizzando un documentario che non si limita a rappresentare il territorio, ma mette in luce la filosofia della conservazione.

Alla proiezione nella “sala blu”, hanno partecipato i due istituti scolastici locali coinvolti, il San Francesco di Anguillara Sabazia e il Tommaso Silvestri di Trevignano Romano, con quattro classi di studenti presenti. L’evento è stato arricchito dagli interventi di figure istituzionali come Giacomo Millozzi e Marco Scentoni, responsabile della comunicazione del parco Bracciano-Martignano, che ha sottolineato il valore dell’educazione ambientale e portato i saluti della Commissaria Tiziana Pepe Esposito e del direttore Daniele Badaloni. Ha ricordato come questo progetto si collochi all’interno di una strategia regionale per l’educazione ambientale, puntando a coinvolgere scuole e comuni. Ha anche evidenziato come il numero di classi partecipanti ai progetti del Parco sia cresciuto da 38 a 84, segno di un forte aumento dell’interesse per questi temi; Un plauso va alle insegnanti e a Daniela Resaz e Maria Lazzaro referenti del progetto; Giovanni Furgiuele grazie alla sua visione e al suo impegno, ha saputo creare un vero e proprio movimento intorno al progetto Naturaset, coinvolgendo non solo i giovani studenti, ma anche una rete di istituzioni e professionisti. L’importanza di questo ruolo è stata riconosciuta da tutti i presenti, che hanno apprezzato la sua capacità di coordinamento e la sua passione per l’ambiente. Ringrazia tutti i presenti e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, come l’Enea nella persona della direttrice del Dipartimento sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico Claudia Brunori e le amministrazioni del Comune di Anguillara Sabazia con il suo sindaco Angelo Pizzigallo, il Comune di Trevignano Romano sindaco Claudia Maciucchi, il Comune di Manziana sindaco Alessio Telloni e l’università agraria di Manziana presidente Alessadro Carucci e Monica Sala ricercatrice ENEA. Claudio Zamarion, produttore cinematografico, ha elogiato la partecipazione attiva dei ragazzi nella realizzazione del video, che li ha resi protagonisti nella sensibilizzazione verso le tematiche ambientali. Il progetto ha unito scienza, cinema ed educazione, portando un messaggio potente che ha toccato non solo gli studenti, ma anche le comunità locali di Trevignano Romano e Anguillara Sabazia.

Il progetto Naturaset si è rivelato un esempio eccellente di collaborazione tra vari enti e ha promosso l’importanza della tutela ambientale, sia a livello locale che globale. La collaborazione tra

L’agone nuovo, le istituzioni locali e le scuole ha creato un’opportunità unica per formare una nuova generazione consapevole delle sfide ambientali e pronta a prendere parte attiva nella salvaguardia del proprio territorio.

Paola Forte

Redattrice L’agone