Municipio Xv, Torquati: “Bene Catarci su mancanza personale capitolino. Il governo intervenga”

“Fa bene l’Assessore Andrea Catarci a insistere durante l’intervista a Fanpage su un tema così urgente e centrale come la mancanza di personale capitolino; un problema generale e ancor più grave in vista del Giubileo.

Sono infatti ancora troppo poche le donne e gli uomini a disposizione di Roma Capitale, per una città che tra meno di tre mesi si ritroverà ad affrontare un evento mondiale. Una sfida enorme, che Comune e Municipi stanno fronteggiando con le poche risorse a disposizione, e per questo dobbiamo davvero ringraziare tutto il personale a lavoro, che necessita però di essere rafforzato.

Uno sforzo che sosterremo con determinazione, con le nostre forze e con l’impegno delle dipendenti e dei dipendenti capitolini, ma che sarebbe sicuramente meglio non affrontare da soli e che necessita, come ben sollevato dall’Assessore Catarci, di un impegno da parte del Governo, con un piano straordinario di assunzioni. Non possiamo più perdere tempo, servono azioni concrete.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati