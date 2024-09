“E tu di che genere sei?”, si conclude a Bracciano e a Civitavecchia un percorso lungo 8 mesi

Giunge alla conclusione il progetto “E tu di che genere sei? – Le rappresentazioni del maschile e del femminile nelle nuove generazioni”, che negli ultimi 8 mesi ha proposto per i comuni di Civitavecchia e Bracciano un lungo programma di attività formative e informative per docenti, famiglie e studenti. I risultati saranno presentati in occasione del convegno finale che si svolgerà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 10:30 in simultanea presso l’Aula Magna Liceo Scientifico “Ignazio Vian” (Largo Cesare Pavese 1 – Bracciano) e presso l’Aula Consiliare del Comune di Civitavecchia (Piazzale Guglielmotti 7 – Civitavecchia).

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Percorsi di crescita.

Tre gli istituti coinvolti: l’Istituto Comprensivo Don Milani di Civitavecchia, il Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian e l’Istituto Paritario Salvo D’Acquisto, entrambi di Bracciano. Circa 100 gli studenti, appartenenti a 5 classi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 2° grado, mentre sono rispettivamente 22 i docenti e circa 60 i genitori presenti agli incontri formativi. Durante gli otto mesi di lavoro, sono stati organizzati per gli studenti tre laboratori formativi, uno di fotografia, uno di podcast e un altro di fumetto.

Il laboratorio di fotografia ha permesso la realizzazione della mostra fotografica “Chi sono io?”, visitabile ancora il 25 settembre presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” di Bracciano, e dal 27 al 29 settembre presso l’Arena Pincio del Comune di Civitavecchia in Piazzale Guglielmotti 7. Gli altri due, invece, hanno portato all’esecuzione di un fumetto, completamente realizzato dall’I.C. Don Milani, e a un podcast, firmato dai ragazzi del Liceo Ignazio Vian.

Tutte le attività, formative e ricreative, si sono poste i seguenti obiettivi: aumento della consapevolezza sui concetti di genere e stereotipi, maggiore consapevolezza delle proprie espressioni di genere, riduzione della stigmatizzazione e dell’omofobia, riconoscimento del proprio copione di genere e valorizzazione delle differenze, de-costruzione degli stereotipi di genere rispetto a ruoli, attività e mestieri, società e cultura.

Tra i presenti al convegno finale, Carlo Caprari, Direzione regionale Inclusione sociale – Area Terzo settore e Innovazione sociale della Regione Lazio; Marietta Tidei, consigliera regionale; Tiziana Biolghini, consigliera delegata alle Pari opportunità, Politiche Sociali, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione della Città Metropolitana di Roma; Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano; Massimiliano Guitarrini, assessore Servizi Sociali di Bracciano; Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia; Valentina Di Gennaro, consigliera delegata alle Politiche di Genere, Politiche interculturali, per i diritti della comunità LGBTQIA+ e al Museo del Cinema; Stefania Tinti, vice sindaco e assessora Pubblica Istruzione e alla Cultura di Civitavecchia; Cristina Carosi, vice preside Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian Bracciano; Francesca De Luca, dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian Bracciano; Lucia Dutto, dirigente scolastico Istituto paritario Salvo D’Acquisto Bracciano; Giovannina Corvaia, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Don Milani – Civitavecchia; Mariangela Garofalo, sociologa, socia fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Percorsi di Crescita coordinatore del progetto “E tu di che genere sei”; Milena Rosso, psicologa, psicoterapeuta, socia dell’Associazione Culturale Percorsi di Crescita e supervisore scientifico del progetto “E tu di che genere sei”.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Comunità Solidali 2022”, ha ottenuto il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Bracciano e del Comune di Civitavecchia. Si avvale della fattiva collaborazione del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano, dell’IT Salvo D’Acquisto di Bracciano e dell’IC Don Milani di Civitavecchia; inoltre, si avvale del supporto dell’Agenzia di Comunicazione Creare e Comunicare per le attività di comunicazione e diffusione e di Sunnyway Team Building per il supporto creativo e organizzativo, e di un fattivo supporto della BCC Roma – Agenzia di Bracciano. Il progetto è gemellato con “Il Festival della sostenibilità”, un contenitore di tanti progetti finalizzati a diffondere, per mezzo di attività educational, digital e green, i concetti di “sviluppo sostenibile” in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030..

Tutte le attività realizzate nel dettaglio

La formazione per i docenti è iniziata il 18 gennaio con la presentazione del progetto “E tu di che genere sei?”, in cui il Prof. Roberto Baiocco, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università La Sapienza di Roma, ha tenuto una lectio magistralis sul tema del genere e dell’identità di genere nello sviluppo, con particolare attenzione al benessere scolastico e familiare. Successivamente ci sono stati due laboratori esperienziali condotti dalla dott.ssa Milena Rosso e dal dr. Mariano Moroni, entrambi psicoterapeuti. Il percorso formativo dei docenti si è strutturato in 3 incontri conclusisi venerdi 24 febbraio all’IC Don Milani di Civitavecchia e martedì 12 marzo presso il Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano con particolare attenzione alla consapevolezza del proprio copione di genere e alle possibili ricadute educative. Durante il question time, gli insegnanti hanno approfondito questi temi e hanno potuto elaborare spunti operativi con la dott.ssa Maddalena Mosconi, psicoterapeuta e responsabile del SAIFIP di Roma.

Il Laboratorio su stereotipi di genere è stato diretto dalla docente Dr.ssa Aurora Capocchia Psicopedagogista, e hanno partecipato i ragazzi e le ragazze dell’IC don Lorenzo Milano di Civitavecchia Classe V della scuola primaria e classe I^ della secondaria di primo grado. Per quanto riguarda invece il Laboratorio su stereotipi e identità di genere il docente è stato il Dr. Mariano Moroni Psicologo e Psicoterapeuta, e hanno partecipato i ragazzi e le ragazze del Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian (classe IIIA) e IT Salvo D’acquisto (le due classi III – Sez. Aeronautica e Agrario) entrambi di Bracciano. Gli obiettivi dei due corsi, sono stati i seguenti: identificare stereotipi di genere presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, per la promozione del rispetto e accoglienza delle differenze; prevenire e identificare la stigmatizzazione e vittimizzazione omofobica. In particolare, a Civitavecchia gli studenti hanno proseguito avviando un percorso di de-costruzione degli stereotipi di genere.

Il laboratorio di fotografia ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico Ignazio Vian e dell’Istituto Tecnologico Salvo D’Acquisto di Bracciano. Il laboratorio guidato ha introdotto gli studenti a un’educazione visiva attraverso esercizi ludici e riflessivi. L’obiettivo era farli riflettere sul valore emotivo, simbolico e descrittivo delle immagini, concentrandosi su temi come la bellezza della diversità, il riconoscimento degli stereotipi di genere e la rappresentazione di sé. Tra i progetti proposti, si è esplorato la celebrazione delle differenze individuali e culturali, l’analisi degli stereotipi di genere, l’autoritratto come strumento di auto-rappresentazione, e la percezione di sé e degli altri. Docente Francesca Leonardi – Fotografa.

Il laboratorio di fumetto ha coinvolto gli studenti della 1D della Scuola Secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani di Civitavecchia. Il laboratorio è stato organizzato in diverse fasi, mirate a sviluppare competenze e riflessioni profonde negli studenti. Inizialmente, attraverso attività di auto-riflessione e scambio reciproco, i ragazzi hanno condiviso opinioni e interessi su parità e differenze di genere. Successivamente, hanno realizzato autoritratti e ritratti dei compagni, per migliorare la capacità di osservazione e comprensione, promuovendo empatia. Nella terza fase, hanno appreso il linguaggio del fumetto, comprese tecniche come vignette e balloon. Infine, hanno collaborato per creare un fumetto originale, incentrato sull’identità di genere e il superamento degli stereotipi. Docenti Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci – Pittrici.

Il laboratorio ha coinvolto gli studenti del terzo anno del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano. Il progetto mirava a far esplorare e comprendere il concetto di identità di genere utilizzando il podcast come strumento educativo. Attraverso un approccio narrativo, gli studenti hanno affrontato questo tema in modo autentico, confrontandosi su identità di genere, riflettendo su sé stessi, collaborando in squadra e promuovendo l’inclusività. Durante il laboratorio, gli studenti hanno scritto e registrato storie, personali o inventate, e le hanno ascoltate anonimamente per ricevere feedback costruttivi. Il processo ha incluso fasi di brainstorming, scrittura, revisione e registrazione, con particolare attenzione allo storytelling e alle competenze tecniche necessarie per creare podcast efficaci. Titoli dei podcast: Episodio 1 – “Sport”; Episodio 2 – “La muratrice”; Episodio 3 – “Mi vuoi sposare”; Episodio 4 – “Viaggio verso la cultura”. Docente Daniele Coscarella– Attore.

Tutte le realizzazioni degli studenti che hanno partecipato ai laboratori di “E tu di che genere sei?”, sono stati raccolti per creare una mostra che è stata esposta nell’ambito del Festival della Sostenibilità presso il Centro Commerciale Euroma2, inaugurata nel corso dell’Eco Festa del Festival e rimasta visibile al pubblico dal 13 luglio al 15 settembre.

La mostra si è poi trasferita con inaugurazione e taglio del nastro giovedì 19 Settembre presso il Chiostro degli Agostiniani in Via Umberto Primo a Bracciano, dove è rimasta visibile venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. Ai visitatori della mostra è stato chiesto di scattare una foto, magari un selfie, e di pubblicarla nella storia instagram menzionando @percorsi_di_crescita/ raggiungibile anche attraverso un QR Code.

Lunedì 16 settembre si è svolto inoltre l’incontro /workshop Le Buone Re-Azioni, atto conclusivo del Festival della Sostenibilità. La prima parte dell’evento è stata dedicata a un confronto tra giovani, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti sul tema della parità di genere e della lotta contro ogni forma di violenza. In questa sessione sono intervenute figure autorevoli come Mariangela Garofalo – Presidente dell’Associazione Culturale Percorsi di Crescita, e Milena Rosso – Supervisore Scientifico del progetto “E tu di che genere sei?” Altri relatori hanno contribuito ad esplorare il complesso tema della differenza di genere e i percorsi possibili per una maggiore consapevolezza sociale e per l’adozione di atteggiamenti più inclusivi e rispettosi delle diversità, avendo come focus l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2023 Parità di genere.