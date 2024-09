Viale Pretoriano, D’Amato-De Gregorio: “Accoglienza e sicurezza prioritarie per Roma”

Riceviamo e pubblichiamo – “Le persone di viale Pretoriano vivono in emergenza abitativa e povertà assoluta e non possono essere lasciate sole. Il sindaco Gualtieri ha fatto bene, lo sgombero era necessario sia per garantire loro una collocazione alternativa, sia per tutelarne l’incolumità. Bisogna mettere al centro dell’azione amministrativa l’edilizia sociale e le politiche sociali per rendere Roma più accogliente e sicura. Decoro e sicurezza non sono temi solo per turisti o per il Giubileo, ma hanno un carattere prioritario per le cittadine e i cittadini di Roma e non possono essere temi appannaggio della destra, ma devono diventare patrimonio comune di una visione riformista della città. Inoltre, qui il tema è anche legato alle Mura Aureliane, un monumento storico che va tutelato. Siamo sorpresi che chi sostiene Gualtieri oggi lo critichi, dopo aver taciuto sul degrado di vaste aree della città, come viale Pretoriano. Azione ha lanciato una ‘Vertenza Roma’ e sabato 28 settembre terrà un sit-in a Porta Cavalleggeri per un’opposizione costruttiva all’amministrazione capitolina”. Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato e Flavia De Gregorio, rispettivamente consigliere regionale del Lazio e consigliera dell’Assemblea capitolina di Azione.