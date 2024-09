Ad Anguillara Sabazia, nella la biblioteca “Angela Zucconi” va in scena vnerdi 27 alle 17 lo spettacolo: “7! Colori in note, note in tele, riflessioni in parole” del gruppo artistico – musicale Oltre la Tela.

Marco Recchia: pianista; Patrizio De Magistris: pittore; Angelo Nardi: sceneggiatore; Lorenzo: protagonista metteranno in scena le emozioni servendosi dell’arte letteraria, musicale e pittorica.