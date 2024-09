Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, i primi cinque ambasciatori

Nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini, si è svolta la cerimonia voluta dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che ha visto la nomina ufficiale dei primi cinque ambasciatori. L’evento, realizzato in stretta collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale è stato aperto dal Vicesindaco Pierluigi Sanna, che ha portato il saluto del Sindaco Roberto Gualtieri.

Tra gli ispiratori di questo premio Dario Vassallo, fratello di Angelo brutalmente assassinato nel 2010 per il suo incessante impegno a favore della legalità, della tutela ambientale e del bene comune. Gli ambasciatori nella condivisione dei valori della Fondazione, avranno ora il compito di portare avanti questa missione, con l’obiettivo di promuovere la giustizia, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente in tutte le sfere della vita pubblica e privata.

Sono stati nominati ambasciatori

Gerardo Spira, Francesco Tosi, Anna Maria Anselmi, Enrico Bini e Enrico Maria la Manna.