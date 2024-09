Bracciano, giornata di sport e solidarietà

Si e’ svolta oggi 22 settembre, in Piazza IV Novembre, una bellissima giornata di sport, con le associazioni sportive del territorio .

Manifestazione promossa dal Comune di Bracciano e patrocinata dal CONI. Presente il Sindaco Marco Crocicchi, il Presidente del Consiglio Comunale Giulia Sala e il Consigliere Emilio Scarafoni con delega allo Sport.

Consigliere Emilio Scarafoni, da noi intervistato. Siamo giunti alla terza edizione e sempre più famiglie e bambini riempiono la piazza per provare le discipline o anche solo per curiosare. Premiati i migliori atleti del territorio che si sono distinti nell’anno sportivo. Saltano all’occhio i tanti premi a riprova che il nostro territorio sforna atleti sempre più competitivi. Insieme al consigliere e al sindaco era presente l’ex atleta olimpica di ginnastica artistica Elisa Bianchi dell’Aeronautica militare.

L’agone nuovo, presente alla giornata, ringrazia gli Organizzatori e rinnova al Consigliere Emilio Scarafoni i complimenti per la passione e per una bella giornata di aggregazione dei giovani e delle loro Famiglie e di tanti Cittadini presenti.

Giovanni Furgiuele

Presidente Associazione Culturale No profit L’agone nuovo